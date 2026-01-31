add cricketcountry as a Preferred Source
  • पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती टी-20 सीरीज, सात साल बाद किया बड़ा कारनामा

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती टी-20 सीरीज, सात साल बाद किया बड़ा कारनामा

दूसरे टी-20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 199 रन का टारगेट रखा, ऑस्ट्रेलिया की टीम 15.4 ओवर में 108 रन पर सिमट गई

Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 31, 2026 8:02 PM IST

Salman Agha
Salman Agha

सलमान आगा और उस्मान खान के अर्धशतक के बाद अबरार अहमद और शादाब खान की घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान ने दूसरे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने टी-20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है. पाकिस्तान की टीम ने सात साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज जीती है. 2018 में आखिरी बार पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में जीत मिली थी. पिछले मैच में पाकिस्तान ने सात साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली T20I जीत दर्ज की थी.

शनिवार को खेले गए दूसरे टी-20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 199 रन का टारगेट रखा, ऑस्ट्रेलिया की टीम 15.4 ओवर में 108 रन पर सिमट गई. 40 बॉल में 76 रन की पारी खेलने वाले सलमान आगा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

खबर में अपडेट जारी है…

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग

