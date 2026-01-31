This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती टी-20 सीरीज, सात साल बाद किया बड़ा कारनामा
दूसरे टी-20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 199 रन का टारगेट रखा, ऑस्ट्रेलिया की टीम 15.4 ओवर में 108 रन पर सिमट गई
सलमान आगा और उस्मान खान के अर्धशतक के बाद अबरार अहमद और शादाब खान की घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान ने दूसरे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने टी-20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है. पाकिस्तान की टीम ने सात साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज जीती है. 2018 में आखिरी बार पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में जीत मिली थी. पिछले मैच में पाकिस्तान ने सात साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली T20I जीत दर्ज की थी.
शनिवार को खेले गए दूसरे टी-20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 199 रन का टारगेट रखा, ऑस्ट्रेलिया की टीम 15.4 ओवर में 108 रन पर सिमट गई. 40 बॉल में 76 रन की पारी खेलने वाले सलमान आगा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
TRENDING NOW
खबर में अपडेट जारी है…