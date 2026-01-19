×
  • 'मिशन-ब्लैकमेल' पर उतरा पाकिस्तान, बांग्लादेश के सपोर्ट में दी ICC को धमकी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब आईसीसी को ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर दिया है. खबर है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर बांग्लादेश के मैच भारत से नहीं हटाए गए तो वह भी टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकता है.

Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 19, 2026 7:21 PM IST

pakistan-cricket-team
pakistan-cricket-team

मुंबई: बांग्लादेश की मांग के समर्थन में आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से हटने का संकेत देने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टूर्नामेंट की तैयारियों पर रोक लगा दी है.

‘टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट’ के अनुसार, एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि अगर बांग्लादेश की भारत से बाहर अपने मैच कराने की मांग नहीं मानी गई, तो वह टी20 विश्व कप से हट सकता है. इसके बाद पीसीबी ने कदम उठाते हुए टीम से अपनी तैयारी की रफ्तार धीमी करने को कहा है.

टेलीकॉमएशियाडॉटनेट को पीसीबी के सूत्रों ने बताया, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले राष्ट्रीय टीम की सभी तैयारियों को रोक दिया है. टीम मैनेजमेंट को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है.’

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अनुरोध किया है कि उसके मुकाबले भारत से बाहर आयोजित कराए जाएं. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के फैसले का पूरा समर्थन किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी विभिन्न मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, “नकवी शनिवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश सरकारों के बीच बातचीत का हिस्सा थे, और उन्होंने उनसे कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का पूरा समर्थन करता है और अगर बांग्लादेश की मांगें उनकी इच्छा के अनुसार हल नहीं होती हैं, तो वह इवेंट में अपनी भागीदारी पर फिर से विचार करेंगे.”

सूत्रों ने कहा कि पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की भी पेशकश की है, अगर श्रीलंका में वेन्यू उपलब्ध नहीं हैं. बांग्लादेश ने मांग की है कि उनके मुकाबलों को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और आईपीएल 2026 के लिए अपने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) 21 जनवरी तक बांग्लादेश के अनुरोध पर अंतिम फैसला लेगी. ये रिपोर्ट्स आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक मीटिंग के बाद आईं, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

