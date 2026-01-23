×
ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, मगर टी-20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में देरी, क्या पीसीबी भी करेगी बॉयकॉट ?

अप्रैल 2022 में एक अकेले T20I के बाद पाकिस्तान की धरती पर ऑस्ट्रेलिया टी-20 फॉर्मेट में अपनी दूसरी सीरीज़ खेलेगा.

January 23, 2026

Pakistan cricket team
घुटने की चोट के बाद बीबीएल से घर वापसी के बाद शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है. सेलेक्टर्स ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज़ के लिए नेशनल T20 टीम में तेज गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया है. हालांकि पाकिस्तान की टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप टीम का अब तक ऐलान नहीं किया है.

शाहीन शाह अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के दौरान फील्डिंग करते समय घुटने में चोट लगी थी और वह लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इलाज के लिए घर लौट आए थे. उनका प्रदर्शन भी बीबीएल में काफी निराशाजनक रहा था. ऑस्ट्रेलिया 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी. अप्रैल 2022 में एक अकेले T20I के बाद पाकिस्तान की धरती पर ऑस्ट्रेलिया टी-20 फॉर्मेट में अपनी दूसरी सीरीज़ खेलेगा.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के समर्थन में है पाकिस्तान की टीम

पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने अभी तक अपनी फाइनल वर्ल्ड कप टीम की घोषणा नहीं की है, इस बीच ऐसी अफवाहें बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस रुख के समर्थन में टीम को भारत न भेजने का फैसला कर सकता है, क्योंकि “सुरक्षा चिंताओं” के कारण. हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

टी-20 सीरीज़ का शेड्यूल

पहला T20I – 29 जनवरी, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

दूसरा T20I – 31 जनवरी, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

तीसरा T20I – 1 फरवरी, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

पाकिस्तान टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आज़म, फहीम अशरफ, फखर ज़मान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबज़ादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

