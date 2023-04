बाबर आजम ने T20I में तीसरा शतक ठोक रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले कप्तान

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच में धमाकेदार शतक जड़ इतिहास रच दिया. बाबर ने पारी की आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए T20I क्रिकेट में अपना दूसरा सैकड़ा पूरा किया. उन्होंने अपनी इस नाबाद शतकीय पारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए. इस तरह बाबर ने T20I में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामलें में मैक्सवेल, मुनरो और सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली.

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के नाम अब क्रिस गेल के बाद T20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है. कप्तान के रूप में बाबर आजम का ये तीसरा शतक है. इसके साथ ही बाबर बतौर कप्तान T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

T20 में सर्वाधिक शतक:-

पाकिस्तान के लिए T20I शतक:

बाबर आजम - 3

अन्य सभी पाकिस्तानी बल्लेबाज - 2

1️⃣2️⃣2️⃣ vs ??, 2021

1️⃣1️⃣0️⃣* vs ???????, 2022

1️⃣0️⃣1️⃣* vs ??, 2023

The first captain in T20Is to score 3️⃣ ?s - @babarazam258, take a bow ?#PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/RgSyFMtvdr

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 15, 2023