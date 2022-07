मेजबान श्रीलंका ने गाॉल में खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 246 रनों से हरा दिया। इस तरह 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। श्रीलंका की इस बड़ी जीत के साथ ही ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2021-23 की पाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

श्रीलंका ने WTC पाइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर फिर से कब्जा जमा लिया है जबकि पाकिस्तान नंबर 3 से लुढ़ककर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत पहले की तरह नंबर 4 पर जमा हुआ है।

श्रीलंका का पाइंट्स टेबल में जीत प्रतिशत 53.33 का और उसके कुल 64 अंक है। वहीं, टॉप पर काबिज साउथ अफ्रीका का जीत प्रतिशत 71.43 है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिसका जीत प्रतिशत 70 है।

Significant changes in the ICC World Test Championship standings following Sri Lanka’s triumph in the second #SLvPAK Test ?#WTC23 | Details ?

— ICC (@ICC) July 28, 2022