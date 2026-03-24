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चला था IPL की बराबरी करने, PSL शुरू होने से पहले ही खुली PCB की कलई!
पाकिस्तान सुपर लीग पर पाकिस्तानी क्रिकेटर खूब इतराते हैं लेकिन बात जब आईपीएल से मुकाबले की आती है तो इस लीग की पोल खुल जाती है.
नई दिल्ली: आपने अकसर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी पाकिस्तान सुपर लीग की तुलना आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग से करते हैं. लेकिन हकीकत क्या है यह सभी को पता है. खिलाड़ियों का स्तर, दर्शकों की संख्या, लीग में पैसा, क्रिकेट और तमाम चीजों में पीएसएल असल में आईपीएल के आसपास भी नहीं पहुंच पाता. और इसका एक नजारा अभी पीएसएल के अगले सीजन शुरू होने से पहले ही नजर आने लगा है.
पाकिस्तान यूं भी तंगहाली से गुजर रहा है. और ईरान-इजराइल युद्ध ने उसे और भी संकट में डाल दिया है. खर्चा बचाने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को खाली मैदान में करवाया जाएगा. यानी मैदान पर दर्शकों की एंट्री नहीं होगी. और तो और शहरों के नाम पर चल रही इस लीग के मैच सिर्फ दो ही शहरों में होंगे. हालांकि जब दर्शक मैदान पर नहीं आएंगे तो खिलाड़ियों के वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं है. पीएसएल के मैच सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे. पीसीबी ने अपने इस फैसले का कारण पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईंधन संकट को बताया है.
IPL vs PSL: IPL के सामने बिखर रहा है PSL, 9 खिलाड़ियों ने कहा अलविदा, ICC की शरण में जाएगा पीसीबी
IPL vs PSL के बीच तुलना, एक नजर
|एक नजर
|IPL
|PSL
|कब शुरु हुआ
|2008
|2015
|कितनी टीमें
|10
|8
|कुल मैच
|74 (70 लीग+प्लेऑफ)
|44 (34 लीग+प्लेऑफ)
|कौन चलाता है
|BCCI
|PCB
|दर्शकों की संख्या (अनुमानित)
|700M+
|150M+
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खर्चे में कटौती करने की खातिर टूर्नामेंट का आयोजन सिर्फ दो वेन्यू पर करने का निर्णय लिया गया है. पीएसएल की शुरुआत 26 मार्च से होनी है और फाइनल मुकाबला 3 मई को खेला जाना है.
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव का असर भारत पर भी हो रहा है. तेल की कीमतों में यहां भी उछाल आया है, मगर मामूली. हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी हुई है. वहीं भारत में 2 रुपये से कुछ ही ज्यादा दाम बढ़ाए गए हैं. एलपीजी की किल्लत का असर दिख रहा है और बाकी चीजों के दाम भारत में भी बढ़े हैं. हालांकि, इसके बावजूद आईपीएल 2026 के आयोजन में कोई कमी नहीं रखी गई है. पीएसएल का आयोजन तो छह शहरों में किया जाना था, जबकि आईपीएल 2026 कुल 10 शहरों में खेला जाना है. इसके बावजूद खर्चे में कटौती के नाम पर बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है. यह दर्शाता है कि पीसीबी के मुकाबले बीसीसीआई का कद काफी ऊंचा है.
IPL vs PSL- कौन-कौन सी टीमें
|IPL
|PSL
|दिल्ली कैपिटल्स
|इस्लामाबाद यूनाइटेड
|राजस्थान रॉयल्स
|कराची किंग्स
|पंजाब किंग्स
|लाहौर कलंदर्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|पेशावर जाल्मी
|गुजरात टाइटंस
|मुलतान सुलतान
|मुंबई इंडियंस
|क्वेटा ग्लेडिएटर्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सियालकोट स्टालिन्ज
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|–
|चेन्नई सुपर किंग्स
|–
IPL vs PSL: खिलाड़ी PSL छोड़ IPL क्यों चुनते हैं? समझिए 5 गुना सैलरी का पूरा गणित
सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए विदेशी खिलाड़ी बिना कुछ सोचे ही पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर भारत आ रहे हैं. ब्लेसिंग मुजारबानी और दासुन शनाका इसके ताजा उदाहरण भी हैं. पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पीएसएल छोड़कर आईपीएल में खेलने जा रहे खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है. हालांकि, इसके बावजूद खिलाड़ी आईपीएल की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. इसका पहला कारण आईपीएल में मिलने वाला पैसा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही पीएसएल के मुकाबले आईपीएल की ज्यादा लोकप्रियता भी है.
IPL के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|कीमत ( US डॉलर में अनुमानित)
|1
|ऋषभ पंत (भारत)
|32.1M
|2
|श्रेयस अय्यर (भारत)
|31.8M
|3
|कैमरन ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
|30.0M
|4
|मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
|29.5M
|5
|वेंकटेश अय्यर (भारत)
|28.3M
PSL के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी
|रैंक
|खिलाड़ी
|कीमत ( US डॉलर में अनुमानित)
|1
|डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)
|0.29M
|2
|डेरेल मिशेल (न्यूजीलैंड)
|0.21M
|3
|बाबर आजम (पाकिस्तान)
|0.21M
|4
|फखर जमां (पाकिस्तान)
|0.21M
|5
|शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान)
|0.21M
पीएसएल को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी के दावे एक बार फिर खोखले साबित हो रहे हैं. वहीं, आईपीएल की बराबरी करना पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अभी दूर की कौड़ी ही लगता है.