  • T20 World Cup 2026: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला, क्या बारिश बनेगी विलेन?

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में पिच और मौसम कैसा रहेगा.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 24, 2026 11:29 AM IST

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में मंगलवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी. यह मुकाबला पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम सात बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें कमर कस चुकी है. क्योंकि वर्ल्ड कप में आगे की राह के लिए यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

पल्लेकल की पिच की बात करें तो शुरुआत में यह सपाट होती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है. यानी शुरुआत में विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान रह सकता है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, विकेट धीमा होने लगता है. विकेट धीमा होने की समस्या से निजात पाने के लिए पिच नंबर पांच का उपयोग किया जा सकता है. शुरुआती दौर में नई गेंद से थोड़ा स्विंग और उछाल मिल सकता है.

वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के अब तक के सफर की बात करें तो ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का मिलाजुला प्रदर्शन रहा था. ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान की टीम ने चार मैच खेले थे. तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की. जबकि एक मैच में उसको हार का सामना करना पड़ा था. ग्रुप स्टेज में कुछ ऐसा ही प्रदर्शन इंग्लैंड की टीम का रहा था. ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने भी 4 मैच खेले थे. तीन मैच में जीत हासिल की, जबकि एक मुकाबले में उसको हार का सामना करना पड़ा था.

वहीं बात अगर मौसम की करें तो क्या यह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर असर डालेगा. पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच में किस्मत का साथ मिला था. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच बारिश से धुल गया था. और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल का हालिया रिकॉर्ड देखते हुए सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम को खुशकिस्मती से एक अंक मिला था. पाकिस्तान के सुपर 8 अगले दो मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पल्लेकल में मैच होने हैं.

पाकिस्तान के लिए अब अगले दोनों मैच बहुत अहम होने वाले हैं. उसे अपने दोनों मैच जीतने होंगे. अगर उसका एक और मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो उसके लिए आगे का रास्ता बंद हो जाएगा. और फिर 2009 की चैंपियन टीम सुपर 8 से सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा. अगर मौसम की बात करें तो मंगलवार को 34 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा. और बारिश की संभावना अधिकतम 25 प्रतिशत है. हालांकि, बिजली गिरने और गरज के बारिश की संभावना छह प्रतिशत है.

पल्लेकल में उमस की बहुत अधिक संभावना है. यह 78 प्रतिशत तक रह सकती है. हालांकि शाम के समय आते-आते बारिश की संभावना घटकर 13 प्रतिशत तक आ जाती है. ऐसे में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच होने की पूरी संभावना है. इंग्लैंड ने अपने सुपर 8 के मैच में श्रीलंका को हराया था. रविवार को इसी मैदान पर खेले गए मैच में श्रीलंका 147 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 95 पर ऑल आउट हो गई थी.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

पाकिस्तान टीम: साहिबज़ादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह, ख्वाजा नफ़े

इंग्लैंड टीम: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ़्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद

