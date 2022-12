नई दिल्ली: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच नियत समय से शुरू हुआ है. बुधवार को इंग्लैंड के दल के 14 सदस्यों के बीमार होने की खबर सामने आई थी. इसमें 8 तो प्लेइंग इलेवन के खिलाड़ी थे. उसके बाद लग रहा था कि शायद मैच गुरुवार के बजाय शुक्रवार को शुरू हो. हालांकि मैच गुरुवार को ही शुरू हुआ लेकिन इंग्लैंड ने 48 घंटे पहले जो अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित की थी उसमें कुछ बदलाव किए गए.

इंग्लैंड की ओर से विल जैक्स ने अपना टेस्ट डेब्यू किया. वह बेन फोक्स की जगह टीम में आए हैं. फोक्स मैच से पहले फिट नहीं हो पाए. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ओली पोप संभालेंगे. जैक्स की उम्र 24 साल है और वह सरे की ओर से खेलते हैं. उनकी पहचान एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर है. उन्होंने सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ ही अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी. तब दोनों टीमों के बीच हुई टी20 इंटरनैशनल सीरीज खेली गई थी. सात मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने 22 गेंद पर 40 रन बनाए.

लियाम लिविंगस्टन भी अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं. उन्हें इंग्लैंड की पहले से घोषित 11 सदस्यीय टीम में भी जगह मिली थी. लिविंगस्टन 30 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं. इसके साथ ही सलामी बल्लेबाज बेन डकेट भी छह साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने इससे पहले 2016 में चार टेस्ट मैच खेले थे.

A proud moment for our four debutants ?#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/X49DKu7sy4

