Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

PAK vs NED: बड़ा उलटफेर टला, पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 37 रनों से हराकर बचाई अपनी साख

Pakistan vs Netherlands highlights : महिला टी20 विश्व कप 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड को हराकर पाकिस्तान ने अपनी लाज बचा ली है. टूर्नामेंट से पहले 4 मैचों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 27, 2026, 07:05 PM IST

Published On Jun 27, 2026, 07:05 PM IST

Last UpdatedJun 27, 2026, 07:05 PM IST

महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के सफर का अंत आखिरकार जीत के साथ हो गया. नीदरलैंड को पाकिस्तान को 37 रन से हराया. जिसमें कप्तान फातिमा सना की अहम भूमिका रही.’ग्रुप-ए’ की प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तानी टीम 5 में से 1 मैच जीतकर पांचवें स्थान पर रही.

जबकि नीदरलैंड ने सभी पांच मैच गंवाए और 6 टीमों के ग्रुप में सबसे निचले पायदान पर रही. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना पहला मैच 64 रन से गंवाया था. जिसके बाद उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हाथों 23 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 113 रन से मैच गंवाया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पाकिस्तान ने बनाया था सम्मानजनक स्कोर

शनिवार को ब्रिस्टल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 6 विकेट खोकर 126 रन बनाए. इस टीम को महज 15 के स्कोर पर मुनीबा अली (12) के रूप में झटका लगा. इसके बाद आयशा जफर ने गुल फिरोजा के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 गेंदों में 79 रन की साझेदारी की.आयशा 29 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हुईं. जिसके बाद गुल फिरोजा ने मोर्चा संभाला. लेकिन दूसरे छोर पर कोई उनका साथ नहीं दे सका. फिरोजा अंत तक नाबाद रहीं, उन्होंने 52 गेंदों में 9 चौकों के साथ 63 रन बनाए.विपक्षी खेमे से आइरिस ज्विलिंग ने 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. जबकि हीदर सीगर्स, हन्ना लैंडहीर, कैरोलीन डी लैंग और सिल्वर सीगर्स ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

कप्तान की गेंदबाजी ने बरपाया कहर

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 18 ओवरों में सिर्फ 89 रन पर सिमट गई. इस टीम को हीदर सीगर्स और फीबे मोल्केनबोअर की सलामी जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 3.3 ओवरों में 31 रन की साझेदारी की.हीदर 16 गेंदों में 5 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुईं. जबकि मोल्केनबोअर 8 रन का योगदान ही टीम के खाते में दे सकीं. यहां से कप्तान बैबेट डी लीड (30) ने मोर्चा संभाला, लेकिन अगले छोर पर कोई उनका साथ नहीं दे सका.

पाकिस्तान के लिए कप्तान फातिमा सना ने महज 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. ये तीनों विकेट 18वें ओवर में निकाले. इनके अलावा, आयशा जफर ने 13 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. डायना बेग और नाशरा संधु ने 1-1 विकेट प्राप्त किया.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

घरेलू क्रिकेट नहीं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, पीसीबी का नया फरमान

घरेलू क्रिकेट नहीं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, पीसीबी का नया फरमान
शाहीन की गई कप्तानी, बाबर भी बाहर, Asian Games में इस खिलाड़ी को मिली पाकिस्तान की कमान

शाहीन की गई कप्तानी, बाबर भी बाहर, Asian Games में इस खिलाड़ी को मिली पाकिस्तान की कमान
पाकिस्तान के सबसे बड़े फैन 'चाचा क्रिकेट' अब मैदान पर नहीं दिखेंगे, संन्यास का किया ऐलान

पाकिस्तान के सबसे बड़े फैन 'चाचा क्रिकेट' अब मैदान पर नहीं दिखेंगे, संन्यास का किया ऐलान
नसीम शाह पर लगा भारी जुर्माना, मरियम नवाज को लेकर किया था विवादित पोस्ट

नसीम शाह पर लगा भारी जुर्माना, मरियम नवाज को लेकर किया था विवादित पोस्ट

Latest News

_washington-sundar

वाशिंगटन सुंदर की टी20 टीम में जगह पर उठे गंभीर सवाल, क्या दूसरे टी20 से हो जाएंगे बाहर

belgium

Fifa World Cup: न्यूजीलैंड को 5-1 से रौंदकर बेल्जियम नॉकआउट में, मिस्त्र ने भी रचा इतिहास
kumar-sangakkara-on-vaibhav

संगाकारा ने सुनाया IPL मैच का किस्सा, बताया- क्यों प्रेशर आसानी से झेल जाएंगे वैभव
shreyas-iyer-captain-india

बतौर कप्तान पहला T20I मैच हारने वाले भारतीय, श्रेयस अय्यर की लिस्ट में एंट्री
vaibhav-sooryavanshi-46

वैभव सूर्यवंशी को जब भी मौका मिलेगा, वह... पूर्व चीफ सेलेक्टर ने किया बड़ा दावा
ireland-captain

अगले मैच का इंतजार, अपने घर में भारत के खिलाफ... आयरलैंड के कप्तान का बड़ा बयान

Editor's Pick

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
Former Cricketer Mohammad Kaif Makes a Big Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma Playing in ODI World Cup 2027

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान