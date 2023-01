कराची: पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को वनडे इंटरनैशनल सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से हरा दिया है. सोमवार को कराची के नैशनल स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 255 का स्कोर बनाया. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 11 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने हाफ सेंचुरियां लगाईं. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन वनडे इंटरनैशनल मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली.

पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह ने वनडे इंटरनैशनल में लगातार दूसरी बार पारी में पांच विकेट हासिल किए. हालांकि उन्होंने अपना पिछला मुकाबला अगस्त 2022 में खेला था.

256 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान के लिए फखर जमान और इमाम-उल-हक ने तेज शुरुआत की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 30 रन की साझेदारी की. फखर ने माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर आगे बढ़कर खेलना चाहा लेकिन मिड-ऑन पर लपके गए.

इसके बाद फखर और बाबर आजम के बीच दूसरे विकेट के लिए 103 गेंद पर 78 रन की पार्टनरशिप हुई. फखर सेट होकर खेल रहे थे हालांकि ब्रेसवेल और सैंटनर ने बाबर आजम को जरूर परेशान किया.

