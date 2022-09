PAK vs SL Final Playing XI: बाबर आजम ने जीता टॉस, पाकिस्तान की टीम में 2 बदलाव

pakistan vs sri lanka Final Toss and Playing XI Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) का फाइनल मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान (Sri Lanka vs Pakistan) के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव हैं। श्रीलंका ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (SL vs PAK Playing XI) इस प्रकार हैं:-

श्रीलंका : कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसंका, चरिथ असलंका, दनुष्का गुनातिलका, भानुका राजापक्षा, दसून शानका (कप्तान), वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ना, महीश थीक्षना, असिथा फ़र्नांडो, दिलशान मदुशंका

पाकिस्तान : बाबर आज़म (कप्तान), मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), फ़ख़र ज़मान, इफ़्तिख़ार अहमद, ख़ुशदिल शाह, आसिफ़ अली, मोहम्मद नवाज़, शादाब ख़ान, नसीम शाह, हारिस रउफ़, मोहम्मद हसनैन