add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड, आसानी से कभी नहीं मिली है जीत

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड, आसानी से कभी नहीं मिली है जीत

श्रीलंका पर जीत के साथ पाकिस्तान को 2 अंक मिलेंगे और उसके न्यूजीलैंड के बराबर 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के रन से रेट से बेहतर होने के लिए पाकिस्तान को बड़ी जीत चाहिए.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 28, 2026 12:57 PM IST

PAK VS SL T20 WC Match
PAK VS SL T20 WC Match

टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की टीम आज अहम मुकाबले में श्रीलंका के सामने होगी. ग्रुप 2 के सुपर-8 का आखिरी मुकाबला पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला जाना है. पाकिस्तान अगर श्रीलंका पर बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहती है तो उसे सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है.

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले सुपर-8 मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए जरूरी समीकरण पर नजर डालें तो पाकिस्तान को सिर्फ जीत दर्ज नहीं करनी, बल्कि अपने रन रेट को न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा, तभी वह सेमीफाइनल में जा सकती है. न्यूजीलैंड के तीनअंक हैं और रन रेट +1.390 है. पाकिस्तान के दो मैचों से एकअंक है और रन रेट -0.461 है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

टी20 विश्व कप में कैसा है रिकॉर्ड ?

टी20 विश्व कप में श्रीलंका पर जीत हासिल करना पाकिस्तान के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है. दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप इतिहास में 4 बार आमना-सामना हुआ है और दोनों ही टीमें 2-2 बार विजयी रही हैं. हर बार कांटे की टक्कर देखने को मिली है। विश्व कप में आखिरी बार श्रीलंका और पाकिस्तान 2012 में आमने-सामने थे और इस मुकाबले में श्रीलंका ने 16 रन से जीत हासिल की थी.

हेड-टू-हेड में पाकिस्तान है आगे

सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका पर बड़ी जीत हासिल करनी होगी, जो विश्व कप के आंकड़े को देखते हुए आसान नहीं दिखता है। पाकिस्तान के पक्ष में ओवरऑल हेड-टू-हेड आंकड़े जरूर हैं, कुल 29 मैचों में पाकिस्तान ने 17 जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका 12 मैचों में विजयी रही है.

श्रीलंका पर जीत के साथ पाकिस्तान को 2 अंक मिलेंगे और उसके न्यूजीलैंड के बराबर 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के रन से रेट से बेहतर होने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रन से जीत दर्ज करनी होगी या किसी भी लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा. इन्हीं दो समीकरणों में से किसी एक से मिली जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: