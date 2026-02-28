This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड, आसानी से कभी नहीं मिली है जीत
टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की टीम आज अहम मुकाबले में श्रीलंका के सामने होगी. ग्रुप 2 के सुपर-8 का आखिरी मुकाबला पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला जाना है. पाकिस्तान अगर श्रीलंका पर बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहती है तो उसे सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है.
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले सुपर-8 मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए जरूरी समीकरण पर नजर डालें तो पाकिस्तान को सिर्फ जीत दर्ज नहीं करनी, बल्कि अपने रन रेट को न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा, तभी वह सेमीफाइनल में जा सकती है. न्यूजीलैंड के तीनअंक हैं और रन रेट +1.390 है. पाकिस्तान के दो मैचों से एकअंक है और रन रेट -0.461 है.
टी20 विश्व कप में कैसा है रिकॉर्ड ?
टी20 विश्व कप में श्रीलंका पर जीत हासिल करना पाकिस्तान के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है. दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप इतिहास में 4 बार आमना-सामना हुआ है और दोनों ही टीमें 2-2 बार विजयी रही हैं. हर बार कांटे की टक्कर देखने को मिली है। विश्व कप में आखिरी बार श्रीलंका और पाकिस्तान 2012 में आमने-सामने थे और इस मुकाबले में श्रीलंका ने 16 रन से जीत हासिल की थी.
हेड-टू-हेड में पाकिस्तान है आगे
सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका पर बड़ी जीत हासिल करनी होगी, जो विश्व कप के आंकड़े को देखते हुए आसान नहीं दिखता है। पाकिस्तान के पक्ष में ओवरऑल हेड-टू-हेड आंकड़े जरूर हैं, कुल 29 मैचों में पाकिस्तान ने 17 जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका 12 मैचों में विजयी रही है.
श्रीलंका पर जीत के साथ पाकिस्तान को 2 अंक मिलेंगे और उसके न्यूजीलैंड के बराबर 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के रन से रेट से बेहतर होने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रन से जीत दर्ज करनी होगी या किसी भी लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा. इन्हीं दो समीकरणों में से किसी एक से मिली जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है.
