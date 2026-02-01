T20 World Cup 2026: 11000000000 का होगा नुकसान, बॉयकॉट से बर्बाद हो जाएगा पीसीबी

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलने का फैसला किया है. पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के क्या नुकसान हो सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब एक सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है. लेकिन पाकिस्तान अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा है. 1 फरवरी, रविवार को पाकिस्तान ने एक नया ड्रामा किया. पाकिस्तानी सरकार ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप में भेजने की इजाजत दे दी है लेकिन साथ ही शर्त भी लगा दी है. शर्त यह है कि वह 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले का बायकॉट करेगा. यानी ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने नहीं होंगे. हालांकि पाकिस्तान नीदरलैंड, यूएसए और नामीबिया के खिलाफ श्रीलंका में अपने मुकाबले खेलेगा. पाकिस्तान की इस हरकत के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए चुनौती खड़ी हो गई है. पाकिस्तान पहले भी इस टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दे चुका था जिस पर आईसीसी की ओर से उसे संभावित जोखिमों के बारे में बताया गया था.

आईसीसी ने क्या कहा था पाकिस्तान से

आईसीसी ने पाकिस्तान को चेताया था कि ऐसी कोई हरकत उसे कितनी भारी पड़ सकती है. पाकिस्तानी टीम को आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप से बाहर किया जा सकता है. इसके साथ ही उसे द्विपक्षीय सीरीज से भी महरूम किया जा सकता है. और तो और पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले विदेशी क्रिकेटरों को अनापत्ति पत्र देने से भी इनकार किया जा सकता है. इतना ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की ओर से मिलने वाली सालाना रकम भी नहीं मिलेगी. और साथ ही उसे वर्ल्ड कप से मिलने वाली राशि से भी महरूम होना पड़ेगा.

कई करोड़ लगे हैं दांव पर

पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच न खेलने से सिर्फ दो अंकों का नुकसान ही नहीं होगा. पाकिस्तान की टीम को एक आकलन के मुताबिक 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 348 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. यही रकम अगर पाकिस्तानी रुपयों में लगाई जाए तो यह 1072 करोड़ रुपये के करीब होगी. इसमें ब्रॉडकास्टर से मिलने वाला रेवेन्यू, स्पॉनसरशिप से मिलने वाले पैसे और आईसीसी की पार्टिसिपेशन फीस शामिल है. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टर और दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसमें विज्ञापनों का काफी अहम किरदार होता है.

इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधे तौर भी रेवेन्यू का नुकसान होगा. इसमें इन्सेटिव और अन्य रकम शामिल है. जो 5 से 10 लाख डॉलर की हो सकती है. जो पाकिस्तानी रुपये में 28 करोड़ बनती है. और भारतीय रुपये में करीब 9 करोड़ 17 लाख रुपये होती है.

अलग-थलग पड़ जाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान को जो आर्थिक नुकसान होगा वह तो है ही इसके साथ ही उसे आर्थिक रूप से अलग-थलग होना पड़ सकता है. पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिसमें कोई भी फुल मेम्बर टीम पाकिस्तान की मेजबानी या उसका दौरा नहीं करेगी. पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अगर खिलाड़ियों को एनओसी नहीं मिलेगा तो उसकी भी साख घटेगी. साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दुनिया में रही-सही इज्जत भी जाती रहेगी. आईसीसी की कमिटी, रेवेन्यू शेयरिंग और भविष्य के टूर्नामेंट में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है.

राजनीति की एंट्री

मामला बांग्लादेश और आईसीसी का था लेकिन पाकिस्तान इस बीच में कूद गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि वह अब भी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सोच रहा है. नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलकर इस पर कोई फैसला लेने की बात कही. आज 1 फरवरी को पाकिस्तानी सरकार ने ट्वीट पर बताया कि वह भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर रही है.

अब आईसीसी पर नजर

इस पूरे मसले पर आईसीसी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के इस रुख के बाद क्रिकेट की यह वैश्विक संस्था क्या फैसला लेती है.