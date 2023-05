वर्ल्ड कप के बाद इस देश का दौरा करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, खेलेगी 3 मैचों की सीरीज

मेलबर्न| क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए 2023/24 अंतरराष्ट्रीय घरेलू समर का कार्यक्रम जारी किया, जिसमें सात शहरों में 11 स्थानों पर छह टेस्ट, नौ वनडे और नौ T20 मैच खेले जाएंगे.

अक्टूबर-नवंबर में वनडे विश्व कप के लिए पुरुष टीम के भारत में होने के साथ, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम, जिसके पास वर्तमान में टी20 और वनडे दोनों विश्व कप खिताब हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1, 2 और 5 अक्टूबर अक्टूबर को उत्तरी सिडनी ओवल और ब्रिस्बेन में तीन मैचों की टी20 सीरीजके साथ घरेलू गर्मियों की शुरूआत करेगी. ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 अक्टूबर, 12 और 15 अक्टूबर को एलन बॉर्डर फील्ड और मेलबर्न में तीन वनडेमैचों की सीरीज खेलेगी.

दिसंबर और जनवरी में भारत के बहुप्रतीक्षित बहु-प्रारूप दौरे में शामिल होने के बाद, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक बहु-प्रारूप सीरीज के माध्यम से मेजबानी के कर्तव्यों में वापस आ जाएगी, जो जनवरी के अंत में तीन टी20 (27, 28 और 30 जनवरी) के साथ शुरू होगी. कैनबरा, होबार्ट, एडिलेड और सिडनी में तीन ओडीआई मैच (फरवरी 3, 7 और 10) के बाद 15-18 फरवरी तक पर्थ में डब्ल्यूएसीए ग्राउंड में दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक उद्घाटन टेस्ट होगा.

ओडीआई सीरीजऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए अतिरिक्त महत्व रखती है क्योंकि वे चल रहे आईसीसी महिला चैम्पियनशिप अभियान (2022-25) में महत्वपूर्ण अंक अर्जित करना चाहते हैं जो 2025 में भारत में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए योग्यता मार्ग का हिस्सा है.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम वनडे विश्व कप की समाप्ति के तुरंत बाद द्विपक्षीय सफेद गेंद सीरीजके लिए भारत में रहेगी और पाकिस्तान के खिलाफ 14-18 दिसंबर से पर्थ में अपनी तीन मैचों की टेस्ट सीरीजशुरू करने के लिए स्वदेश लौटेगी.

26-30 दिसंबर तक प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी, इसके बाद तीसरा और अंतिम मैच 3-7 जनवरी, 2024 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने एमसीजी में 10 और एससीजी में आठ टेस्ट खेले हैं - दोनों स्थानों पर, उन्होंने दो-दो मैच जीते हैं. सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए चार दिवसीय वार्म-अप मैच खेलेगा.

बेनो-कादिर ट्रॉफी की शुरूआत 2022 में हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16 साल बाद पाकिस्तान पहुंचा था. पैट कमिंस की टीम ने लाहौर में तीसरे और अंतिम टेस्ट में पाकिस्तान को हराकर सीरीज1-0 से जीत ली. गर्मियों का एकमात्र गुलाबी गेंद का टेस्ट मैच 25-29 जनवरी से गाबा में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच होगा, जहां आगंतुक आखिरी बार 2009 में खेले थे, जबकि पहला टेस्ट 17-21 जनवरी तक एडिलेड ओवल में खेला जाएगा.

