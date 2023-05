झुका पाकिस्तान, वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा करने को हुआ तैयार

भारत में इस साल के आखिर में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. उससे पहले सितंबर में एशिया कप का आयोजन होना है. एशिया कप के लिए भारत ने पाकिस्तान दौरा करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने की धमकी दी थी. मगर अब पाकिस्तान की टीम वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा करने को तैयार है. पीसीबी ने आईसीसी को इस संबंध में जानकारी दी है.

Exclusive: Pakistan Cricket Board has green signal to ICC that they will travel to India for the 2023 World Cup. 100% confirmed.

