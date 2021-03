पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इस 68 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं, विनियमन और समन्वय पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक फैसल सुल्तान ने शनिवार को इसकी पुष्टि की. सुल्तान ने एक ट्वीट में कहा, “पीएम इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने घर पर खुद को अलग कर लिया है.”

PM Imran Khan has tested positive for Covid-19 and is self isolating at home

इमरान खान के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की खबर मिलते ही दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इसके साथ ही अफरीदी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डेस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की है.

Wishing @ImranKhanPTI a speedy recovery & complete shifa from #COVID19. This is a reminder to us all that the virus can hit any of our homes; practise social distancing, wear your masks & #StaySafe

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 20, 2021