ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही लीक हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई जर्सी थंडर-थीम पर बेस्ड है जिसको ग्रीन थंडर नाम दिया गया है। डार्क ग्रीन रंग की जर्सी पीसीबी द्वारा ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन मर्चेंडाइज स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई।

पाकिस्तान टीम की नई जर्सी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं और फैंस के बीच इसको लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीक होने के कुछ घंटे बाद ही नई जर्सी को अपने सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पाकिस्तान की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को नई जर्सी पहने देखा जा सकता है।

??? ??? ??????!

Presenting the official Pakistan T20I Thunder Jersey’22 ⚡

Order the official ?? shirt now at https://t.co/A91XbZsSbJ#GreenThunder pic.twitter.com/BX5bdspqt1

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 19, 2022