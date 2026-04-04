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IPL 2026: SRH टीम का कैंप छोड़कर ऑस्ट्रेलिया लौटे पैट कमिंस, कब होगी वापसी ?
पैट कमिंस क्रिकेट के मैदान से लंबे समय से दूर हैं. दिसंबर में एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में वह आखिरी बार खेलते नजर आए थे.
Pat Cummins back Australia: आईपीएल 2026 के बीच सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अचानक टीम का कैंप छोड़ दिया है. पैट कमिंस टीम का कैंप छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं. पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 में अभी एक भी मैच नहीं खेला है.
जानकारी के मुताबिक, पैट कमिंसअपनी चोटिल पीठ का आखिरी स्कैन करवाने के लिए घर गए हैं. यह स्कैन पहले से तय था और इसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की देखरेख में किया जाएगा. कमिंस SRH का पिछला मैच खत्म होने के बाद भारत से रवाना हुए. अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें खेलने की मंज़ूरी दे देता है, तो उम्मीद है कि वे 17 अप्रैल को टीम में फिर से शामिल हो जाएंगे.
आईपीएल के दूसरे हाफ में खेल सकते हैं कमिंस
कमिंस ने IPL 2026 से पहले कहा था कि अगर कुछ गलत नहीं होता है, तो [मैं] IPL का दूसरा हाफ़ खेलूंगा, साथ ही फ़ाइनल भी. 28 मार्च को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ख़िलाफ़ सीज़न के ओपनर मैच से पहले वह ट्रेनिंग सेशन में गेंदबाज़ी भी कर रहे थे।
एशेज सीरीज में खेला था आखिरी मैच
पैट कमिंस क्रिकेट के मैदान से लंबे समय से दूर हैं. दिसंबर में एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में वह आखिरी बार खेलते नजर आए थे. उन्हें पीठ में तकलीफ़ महसूस हुई थी. वह टी-20 विश्व कप से भी बाहर हो गए थे.
कमिंस की गैरमौजूदगी में अब ईशन मलिंगा और डेविड पायने SRH के विदेशी तेज़ गेंदबाज़ों के तौर पर खेले हैं. टीम का अगला मैच रविवार को हैदराबाद में अपने घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के ख़िलाफ़ है.
आईपीएल 2026 में कैसा है सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन
आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अब तक दो मुकाबले खेले हैं. पहले मुकाबले में टीम को आरसीबी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरे मैच में टीम ने कोलकाता नाइटराइडर्स को हराया. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्वॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है.