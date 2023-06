इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट में शुक्रवार यानी 16 जून को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी के अनुकूल हालात को देखते हुए यह फैसला लिया. इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा पहले ही कर दी थी. मोईन अली करीब दो साल में पहला टेस्ट खेलेंगे. मोईन ने हाल ही में अपनेसंन्यास का फैसला वापस लिया था.

ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्टार्क की जगह जोश हेजलवुड को चुना है. कप्तान पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड तेज आक्रमण की कमान संभालेंगे. इंग्लैंड की पारी का आगाज करने के लिए बेन डकेट और जैक क्रॉली की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर फेंकने कप्तान पैट कमिंस आए. इसके साथ ही एशेज में एक नया इतिहास बन गया.

दरअसल, पैट कमिंस एशेज के इतिहास में पहला ओवर फेंकने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बन गए हैं. आज से पहले ये कारनामा किसी भी कंगारू कप्तान ने नहीं किया था. हालांकि इंग्लैंड के 2 कप्तान एशेज टेस्ट के पहले ओवर में गेंदबाजी कर चुके हैं जिनमें गबी एलन और बॉब विलिस शामिल हैं.

पैट कमिंस पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए और उनका स्वागत जैक क्रॉली ने चौके से किया. इस तरह पैट कमिंस ने एक बड़ा रिकॉर्ड तो बनाया लेकिन चौके के चलते ये ऐतिहासिक पल थोड़ा फीका हो गया. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2001 के बाद से इंग्लैंड में एशेज सीरीज नहीं जीती है लेकिन हाल ही में भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन बनी है.

