ऑस्ट्रेलिया अपना क्रिकेट बहुत अलग अंदाज में खेलने के लिए जाना जाता है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कल्चर में अकसर यह कहा जाता है कि यहां खिलाडी़ से बड़ा टीम और टीम हित होता है. लेकिन शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने ऐसा फैसला किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. मैच के चौथे दिन जब कमिंस ने पारी घोषित की तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 475 रन था. लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस समय उसके सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 195 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. कमिंस के फैसले की वहज से उस्मान ख्वाजा अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए. यह उनके टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक होता.

मैच में ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में नतीजा निकलने की उम्मीद काफी कम है. और इसी वजह से कमिंस के फैसले पर काफी हैरानी जताई जा रही है. कमिंस ने ख्वाजा को मौका देने के बजाय साउथ अफ्रीका को बल्लेबाज का न्योता दिया.

कमिंस के इस फैसले की तुलना कुछ लोग साल 2004 में राहुल द्रविड़ के लिए फैसले से कर रहे हैं. जब पाकिस्तान के खिलाफ मुलतान में हुए मुकाबले में द्रविड़ ने उस समय भारतीय पारी घोषित कर दी थी जब सचिन तेंदुलकर 194 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. इस फैसले कि उस समय भी कड़ी आलोचना हुई थी. सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब में भी इस फैसले पर हैरानी जताई थी.

फैंस का कहना है कि ख्बाजा को दोहरा शतक बनाने का मौका दिया जाना चाहिए था.

I can’t believe Khawaja has been done on 195* like that… https://t.co/gjtVrNO0G2

Usman Khawaja has every right to be pissed off right now – it was gonna be a draw anyway, let the poor man make 5 more runs #AUSvSA

— Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) January 7, 2023