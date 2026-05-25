2027 वर्ल्ड कप से पहले Team India की बढ़ी मुश्किलें, कंगारू टीम में फिर दिखेगी यह खतरनाक तिकड़ी

Australia Trio in 2027 World Cup: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला. ये वो दिन था जब कंगारू टीम ने पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को खामोश करते हुए खिताब अपने नाम किया था. भारत के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह कोई भी मिलकर टीम को वर्ल्ड कप नहीं दिला पाए थे. ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ी भारत पर भारी पड़े थे. ये खिलाड़ी थे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड. इस कंगारू तिकड़ी का तोड़ भारतीय टीम में कोई नहीं तोड़ सका था.

अब टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर इस तिकड़ी का डर सताने लगा है. जीहां, कंगारू टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने एक ऐसी खबर फैंस को दी है जो ऑस्ट्रेलिया फैंस को तो खुश करेगा लेकिन भारतीय प्रशंसक इससे काफी नाखुश हो सकते हैं. मैकडॉनल्ड ने साफ कर दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप में भी पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार की जोड़ी एक साथ एक्शन में नजर आएगी.

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कंगारू तिकड़ी खेलेगी 2027 वनडे वर्ल्ड कप

कोच ने कहा “मुझे लगता है कि लोग आने वाले मैचों को देखते हैं और सोचते हैं, ‘वे वहां क्यों नहीं खेल रहे हैं?’ लेकिन अगर आप वास्तव में 2027 से पीछे की ओर देखें और आने वाले मैचों पर नज़र डालें, तो यह आखिरी महत्वपूर्ण ब्रेक है जिसमें हम उनके शरीर को 2027 तक पूरी तरह से तैयार करने के लिए निवेश कर सकते हैं. हम योजना बना रहे हैं कि वे 2027 में वहां मौजूद रहें.”

“मुझे लगता है कि उन्हें वहां तक ​​पहुंचाने के लिए हमें अपने काम पर बहुत भरोसा करने की जरूरत है. यह एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी, खासकर हमारी शानदार (खेल विज्ञान और चिकित्सा) टीम के लिए, उन्होंने काफी समय से बहुत अच्छा काम किया है.”

मैकडॉनल्ड ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, “मुझे लगता है कि यह एक गलत धारणा है कि खिलाड़ी अपनी मर्जी से तय करते हैं कि वे कहां खेलेंगे और कौन सी सीरीज खेलेंगे. ये फैसले शेड्यूल में होने वाले बदलावों के आधार पर लिए जाते हैं – खिलाड़ी इन्हें नहीं चुनते. हम इस मामले में उनके साथ मिलकर काम करते हैं… खिलाड़ी खेलना चाहते हैं. हमें बस लगता है कि अभी उनके खेलने का सही समय नहीं है.”

कमिंस करेंगे टीम की कप्तानी!

डोनाल्ड ने आगे कहा “हमने यह पहले भी 2023 में किया था. सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम चार साल बड़े हो गए हैं. मुझे लगता है कि अगर हम फिट और स्वस्थ हैं तो हम अच्छी स्थिति में हैं. और यही सबसे बड़ी चुनौती होगी. हम खिलाड़ियों को इस मांग से कैसे पार दिलाएंगे? हम उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, खासकर अपने तेज गेंदबाजों का?”

“हमारी टीम उम्रदराज हो रही है, इसलिए इससे प्रबंधन में कुछ अलग तरह की चुनौतियां आएंगी. इनमें से कई खिलाड़ी बेहद मजबूत रहे हैं, और कुछ खिलाड़ियों को हाल ही में चोट लगी है, इसलिए हमें इस पर काफी समय देना होगा. पैट अभी भी वनडे टीम में दिलचस्पी रखते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “बात बस इतनी है कि हम उनके शरीर को ध्यान में रखते हुए उन्हें न खिलाने का फैसला करते हैं, और हाल ही में उनकी पीठ की चोट के कारण जो कुछ हुआ, उससे शायद हमें हैरानी हुई होगी, इसलिए हम जानते हैं कि हमें वास्तव में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम इस मुश्किल समय में उनका अच्छे से ध्यान रखें, और 2027 के लिए उस टीम को एक साथ लाने का अवसर मिले, और इसमें कुछ अविश्वसनीय जटिलताएं होंगी.”