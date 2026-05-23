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'मैं साकिब और मलिंगा से काफी कुछ सीख रहा हूँ...', कमिंस के इस बयान ने जीता क्रिकेट फैंस का दिल

दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक पैट कमिंस ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन से गेंदबाजी के कई नए गुर सीख रहे है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा की अगर आप कुछ नया सीखना चाहते है तो वहां पर उम्र मायने नहीं रखती है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 23, 2026, 01:56 PM IST

Published On May 23, 2026, 01:56 PM IST

Last UpdatedMay 23, 2026, 01:56 PM IST

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस भले ही दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक हों, लेकिन उनका मानना है कि सीखने की कोई उम्र या मुकाम नहीं होता , IPL 2026 के रोमांचक लीग स्टेज के खत्म होने के बाद कमिंस ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है. कमिंस ने माना कि इस सीजन उन्होंने SRH के अपने युवा जोड़ीदारों, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन से गेंदबाजी के कई नए गुर सीखे हैं.

RCB के खिलाफ चमके मलिंगा और साकिब

शुक्रवार रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मिली 55 रनों की धमाकेदार जीत में इन दोनों युवा गेंदबाजों की भूमिका अहम रही थी. जहां SRH ने पहले खेलते हुए 255/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. वहां मलिंगा और साकिब ने मिलकर 8 ओवरों में सिर्फ 64 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. उनका संयुक्त इकोनॉमी रेट 8.00 का रहा. मैच खत्म होने के बाद कमिंस ने दोनों की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा कि वे दोनों पूरे सीजन शानदार रहे हैं. मैंने खुद ईशान से पावरप्ले में स्लोअर गेंदे फेंकना और वेरिएशन्स करना सीखा है. साकिब ने भी कमाल किया है. ऐसे गेंदबाज मिलना किसी भी कप्तान के लिए ड्रीम सिचुएशन है.

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ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में कमाल का रहा है. मलिंगा ने अबतक 14 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 19 विकेट झटके और पर्पल कैप की लिस्ट में 5वें पायदान पर मौजूद हैं. वही साकिब हुसैन ने इस सीजन अपना आईपीएल डेब्यू किया और अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. साकिब ने अबतक 10 मैच खेले हैं. जिसमें उनके नाम 15 विकेट हैं. इसमें खास बात ये है कि अबतक कोई ऐसा मुकाबला नहीं गया है. जिसमें साकिब ने कम से कम 1 विकेट ना लिया हो.

टॉप -2 से क्यों चुकी हैदराबाद

SRH ने लीग स्टेज का अंत 18 अंकों के साथ किया. लेकिन वे टॉप-2 में जगह बनाने से चूक गए. गुजरात टाइटंस (GT) और RCB बेहतर नेट रन रेट (NRR) के कारण पहले दो स्थानों पर हैं. अगर SRH को टॉप 2 में जाना था. तो उन्हें RCB को 166 रनों से कम पर रोकना था. कमिंस ने इस पर कहा, “यह पूरी तरह बल्लेबाजों की मददगार विकेट थी. हमें पता था कि उन्हें इतने कम स्कोर पर रोकना बेहद मुश्किल होगा. हमने कई रणनीतियां बदलीं, हम लक्ष्य के करीब भी पहुंचे, लेकिन भले ही हम टॉप-2 में नहीं आए, यह जीत हमारे लिए बहुत बड़ी है.

Bhaskar Tiwari

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