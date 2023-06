ओलिंपिक में गोल्ड जीतने के लिए एक ही रेस होती है, रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने दिया जवाब

भारत को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा. वहीं इस हार के बाद भारतीय कप्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तीन मैचों की सीरीज खेलने का सुझाव दिया था. रोहित ने कहा था कि फाइनल में तीन मैचों की सीरीज अगर होती है, तो वह बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि दो साल की कड़ी मेहनत के बाद टीम फाइनल में पहुंचती है, यहां अगर तीन मैचों की सीरीज होती है तो वह अच्छा होगा. रोहित के इस बयान पर पैट कमिंस ने जवाब दिया है.

बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स खेलने के रोहित शर्मा के बयान पर पैट कमिंस ने कहा कि मैं आईसीसी के इस प्रारूप से खुश हूं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि आप 50 मैच की सीरीज खेल लीजिए, लेकिन ओलिंपिक में स्वर्ण जीतने के लिए एक ही रेस दौड़नी होती है और यही खेल है.

"We already won the WTC title. Not only 3-match series for WTC final, there could be 16-match series too. Players win medals in Olympics with just one final," Pat Cummins responds to Rohit Sharma's suggestions that there should be a 3-match series for WTC final. #WTCFinal pic.twitter.com/pdR2TVLF5I

— Farid Khan (@_FaridKhan) June 11, 2023