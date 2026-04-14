SRH के लिए 2 बड़ी खबरें, चेन्नई के खिलाफ मुकाबले से पहले होंगे हौसले बुलंद

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2 बड़ी खबरें, चेन्नई के खिलाफ मुकाबले से पहले होंगे हौसले बुलंद
सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं. एक टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस जल्द ही टीम के साथ जुड़सकते हैं. और दूसरी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को लेकर है.
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है. नियमित कप्तान पैट कमिंस 17 अप्रैल को टीम के साथ जुड़ सकते हैं. इससे अगले दिन सनराइजर्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच खेलना है.
कमिंस लंबे समय से पीठ की चोट से जूझ रहे हैं. इसी चोट की वजह से वह टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेले थे. कमिंस इस चोट की वजह से एशेज के भी चार मैच नहीं खेले थे. उन्होंने ऐडिलेड में हुआ तीसरा टेस्ट मैच ही खेला था.
क्रिकबज की रिपोर्ट कहती है कि कमिंस को ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. और पूरी उम्मीद है कि वह उसमें पास हो जाएंगे. और इसके बाद उन्हें फिट घोषित कर दिया जाएगा और वह खेलने के लिए उपलब्ध होंगे. कमिंस की गैर-मौजूदगी में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं.
कमिंस 27 मार्च को भारत आए थे लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टीम के मैच के बाद वह ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे. सीजन की शुरुआत से पहले ही कमिंस ने कह दिया था कि उन्हें उम्मीद है कि वह सीजन के दूसरे हाफ में खेल पाएंगे.
उन्होंने कहा था, ‘मैंने गेंदबाजी शुरू कर दी है. मैं इस वक्त हर तीसरे दिन गेंदबाजी कर रहा हूं. हमने एक प्लान तैयार किया है और उम्मीद है कि मैं टूर्नामेंट के बीच में लौट आऊंगा. तो उम्मीद है कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो मैं टूर्नामेंट के आधे हिस्से और फाइनल में खेलूंगा.’
इस बीच यह भी खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने श्रीलंका के बाएं हाथ के पेसर दिलशान मधुशनका को ब्रायडन क्रास के इंजुरी रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम के साथ जोड़ा है. मधुशनका 75 लाख रुपये की कीमत पर सनराइजर्स की टीम का हिस्सा बने हैं.
क्रास को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2026 की नीलामी से पहले रीटेन किया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टूर्नामेंट के शुरुआती मैच से पहले नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए उनके हाथ में चोट लग गई थी. सनराइजर्स हैदराबाद के कोच डेनियल विटोरी को उम्मीद थी कि कार्स फिट हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
मधुशनका ने 1 टेस्ट, 28 वनडे इंटरनेशनल और 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका के लिए 70 विकेट लिए हैं. उन्होंने आईपीएल में अभी तक कोई मैच नहीं खेला है. मुंबई इंडियंस ने 2024 के सीजन में उन्हें खरीदा था लेकिन हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते वह सीजन से बाहर हो गए थे.
फिलहाल सनराइजर्स की टीम पांच मैचों में दो जीत और तीन हार के साथ चौथे पायदान पर है.