एलिमनेटर से पहले पैट कमिंस ने बताया SRH का प्लान, बोले हमने पहले भी...

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वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या होगा प्लान, एलिमिनेटर से पहले पैट कमिंस ने राजस्थान रॉयल्स को चेताया

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की रणनीति बीते दो-तीन सीजन से साफ है. आक्रमण. भरपूर आक्रमण. परिस्थिति, मैदान, पिच, मौसम और गेंदबाजी चाहे जैसी हो. खेलने का तरीका नहीं बदलेगा. गेंद चाहे पहली हो या आखिरी. अंदाज वही रहेगा. आक्रमण और भरपूर आक्रमण. और आज, बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में जब टीम एलिमिनेटर यानी...

Edited By : Bharat Malhotra |May 27, 2026, 02:32 PM IST

Published On May 27, 2026, 02:32 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 02:32 PM IST

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की रणनीति बीते दो-तीन सीजन से साफ है. आक्रमण. भरपूर आक्रमण. परिस्थिति, मैदान, पिच, मौसम और गेंदबाजी चाहे जैसी हो. खेलने का तरीका नहीं बदलेगा. गेंद चाहे पहली हो या आखिरी. अंदाज वही रहेगा. आक्रमण और भरपूर आक्रमण. और आज, बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में जब टीम एलिमिनेटर यानी करो या मरो के मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तब भी टीम की रणनीति वही आक्रामक बने रहने की होगी. टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इस पर मुहर भी लगा दी है.

सनराइजर्स को अगर खिताब जीतना है तो उसे लगातार तीन मैच जीतने होंगे. बिना एक भी गंवाए. और टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इस पर खुलकर कहा कि उनकी टीम ‘ज्यादा सतर्क रहने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक’ होने की कोशिश करेगी.

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कोई पछतावा नहीं होना चाहिए

वैसे आंकड़ों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि एलिमिनेटर से आईपीएल ट्रॉफी जीतने का कारनामा कर चुकी है. साल 2016 में जब हैदराबाद ने नई फ्रैंचाइजी के साथ पहली बार खिताब जीता था. कमिंस ने मैच से पहले जियोस्टार से कहा, ‘मुझे लगता है कि आप उन बहुत सी चीजों को वैसा ही रखना चाहते हैं, जिनकी वजह से आप फाइनल में पहुंचे हैं. लेकिन थोड़ा ज्यादा दबाव भी होता है, थोड़ी ज्यादा घबराहट भी होती है, इसलिए आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं. मैं हमेशा यह सोचना पसंद करता हूं, ‘आप उस मैच को पीछे मुड़कर कैसे देखेंगे, ताकि आपको कोई पछतावा न हो?’ तो, फाइनल में जाते समय मेरी मानसिकता हमेशा कुछ ऐसी ही रहती है.”

ज्यादा आक्रामक होकर खेलेंगे…

कमिंस ने प्लेऑफ के अपने मैचों के लिए रणनीति पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि टीम का अंदाज ज्यादा आक्रामक होगा. उन्होंने कहा, ‘ज्यादा रूढ़िवादी होने के बजाय, और भी ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश करें. हमें इसे जीतने के लिए लगातार तीन मैच जीतने होंगे. हमने पूरे सीजन में इससे ज्यादा मैच जीते हैं. एक समय तो हमने लगातार पांच मैच जीते थे, इसलिए यह मुमकिन है. ये ऐसी टीमें हैं जिन्हें हम काफी अच्छी तरह जानते हैं. तो, हां, यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं.’

लीग स्टेज पर सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को दोनों मैचों में हराया था. कमिंस हालांकि मानते हैं कि यह नई शुरुआत होगी. लेकिन साथ ही उन्होंने इसके फायदे भी बताए.

आप सीखने की कोशिश करते हैं

कमिंस ने कहा, ‘जाहिर है, आप फिर से नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप पिछले मैचों से सीख जरूर लेते हैं. हमने उनके खिलाफ दो मैच खेले हैं. हमने उनके कई खिलाड़ियों को काफी अच्छी तरह से देखा है. हमारे कई खिलाड़ी उन मैचों को याद कर सकते हैं जहां उन्हें सफलता मिली थी और फाइनल में जाते समय उसी पर भरोसा कर सकते हैं. तो, हमेशा उस टीम के खिलाफ खेलना अच्छा लगता है जिसके खिलाफ आपको कुछ सफलता मिली हो.’

वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या होगा प्लान

वैभव सूर्यवंशी के लिए बॉलिंग प्लान बनाने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने कहा, ‘एक बॉलर के तौर पर, यह हमेशा एक संतुलन बनाने जैसा होता है – यह समझना कि आप क्या अच्छा करते हैं और आप अपनी ताकत के हिसाब से कैसे बॉलिंग करेंगे. लेकिन जब हर लाइनअप में शायद एक या दो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो विपक्षी टीम से मैच छीन सकते हैं, तो आप ‘प्लान बी’ या ‘प्लान सी’ पर काम करने में थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं. तो हां, हम उसके लिए प्लान बनाएंगे. भले ही पिछली बार उसने हमारे खिलाफ शतक बनाया था, मुझे लगा कि कुछ ऐसे मौके भी आए जब हमने असल में उसके खिलाफ काफी अच्छी बॉलिंग की और उसे शांत रखा. दूसरी बार, वह हमसे बच निकला. तो, हम इन सब चीजों से सीखेंगे.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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