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पैट कमिंस की बताया क्यों IPL से बाहर हुई SRH की टीम, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में क्या कहा

सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद कमिंस ने बताया कि आखिर उनकी टीम क्या गलती कर रही थी. इसके साथ ही उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की.

Edited By : Bharat Malhotra |May 28, 2026, 07:07 AM IST

Published On May 28, 2026, 07:07 AM IST

Last UpdatedMay 28, 2026, 07:07 AM IST

Pat Cummins Praised Vaibhav Sooryavanshi

पैट कमिंस ने लगाई वैभव सूर्यवंशी की तारीफों की झड़ी (फोटो-आईएएनएस)

मुल्लांपुर: सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सफर समाप्त हो गया. बुधवार, 27 मई को एलिमिनेटर मुकाबले में उसे राजस्थान रॉयल्स ने करारी शिकस्त दी. टीम के कप्तान पैट कमिंस ने मैच के बाद माना कि उनकी टीम ने गलत समय पर विकेट गंवाए.

सनराइजर्स के सामने 244 रन का टारगेट था. लेकिन उसकी टीम को इस मैच में 47 रन से हार का सामना करना पड़ा. मैच में हार के साथ ही जहां सनराइजर्स अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई वहीं राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे क्वॉलिफायर में जगह बनाई. दूसरे क्वॉलिफायर मैच में राजस्थान का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. गुजरात को पहले क्वॉलिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा था. और बेंगलुरु ने लगातार दूसरे सीजन आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.

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वैभव सूर्यवंशी के दम पर राजस्थान ने बनाया सॉलिड स्कोर

मैच की बात करें तो रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की पारियों की मदद से 8 विकेट पर 243 रन का स्कोर बनाया. यह स्कोर सनराइजर्स की मजबूत बल्लेबाजी के सामने भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जोफ्रा आर्चर की अगुआई वाले गेंदबाजी आक्रामण का सामना नहीं कर सकी. आर्चर ने 58 रन जरूर दिए लेकिन अहम मौकों पर तीन विकेट अपने नाम किए. इसके साथ ही आंद्रे बर्गर ने 26 रन देकर दो और सुशांत मिश्रा ने 21 रन देकर दो विकेट लिए. रविंद्र जडेजा ने भी 21 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया. सनराइजर्स की पूरी टीम 19.2 ओवर में सिर्फ 196 रन पर सिमट गई.

सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंद पर 12 छक्कों और पांच चौकों की मदद से 97 रन बनाए. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जुरेल ने 21 गेंद पर 50 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए.

कमिंस ने दिल खोलकर की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ

कमिंस ने मैच के बाद कहा, ‘245 (244) रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीम के पक्ष में कुछ चीजों का सही होना जरूरी था लेकिन हमने गलत समय पर कुछ विकेट गंवा दिए. हम टॉप दो में जगह बनाने से बस थोड़ा सा ही दूर रह गए लेकिन लड़कों की कोशिशों पर कोई शक नहीं किया जा सकता.’

कमिंस ने रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा, ‘वह काफी अच्छा खेला. पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन गलती की गुंजाइश इतनी कम होती है कि अगर आप यॉर्कर से चूक जाते हैं तो वह नहीं चूकता. विकेट काफी अच्छा था. हमारी टीम हर लिहाज से बहुत संतुलित है.’ गौरतलब है कि सूर्यवंशी ने जो 12 छक्के लगाए उसमें से चार उन्होंने पैट कमिंस की गेंदों पर लगाए.

सनराइजर्स के कप्तान ने अपने युवा गेंदबाजों की भी सराहना करते हुए कहा, ‘प्रफुल और साकिब बहुत बढ़िया थे. हम प्लेऑफ में पहुंचने वाली सबसे युवा टीमों में से एक हैं और कोचिंग टीम ने कुछ बेहतरीन हीरे खोज निकाले हैं.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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