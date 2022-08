आयरलैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने T20I क्रिकेट में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। स्टर्लिंग T20I क्रिकेट में 3000 हजार रन पूरे करने वाले आयरलैंड के पहले और दुनिया के महज चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित T20I सीरीज के पांचवें और निर्णायक मुकाबले में 16 रनों की पारी के दौरान ये मुकाम हासिल किया।

पॉल स्टर्लिंग के नाम अब 113 पारियों में 28.67 के औसत और 134.8 के स्ट्राइकरेट से 3011 रन दर्ज हो गए हैं। इसमें 1 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस मामलें में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरे जबकि विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं।

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

3497 रन: मार्टिन गुप्टिल

3487 रन: रोहित शर्मा

3308 रन: विराट कोहली

3011 रन: पॉल स्टर्लिंग

2855 रन: आरोन फिंच

