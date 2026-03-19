टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में नहीं पहुंच सकी थी टीम, इस दिग्गज ने छोड़ी कप्तानी

35 वर्षीय खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2026 में केवल दो मैच खेले थे, चोट की वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

T20 World Cup

Paul Stirling steps down: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड की टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था. आयरलैंड की टीम सुपर-8 में नहीं पहुंच सकी थी. टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अनुभवी बल्लेबाज़ पॉल स्टर्लिंग ने आयरलैंड के T20I कप्तान का पद छोड़ दिया है. हालांकि उन्होंने वनडे टीम का नेतृत्व जारी रखने की घोषणा की है.

पॉल स्टर्लिंग को अक्टूबर 2023 में ODI और T20I कप्तान नियुक्त किया गया था और उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए ICC पुरुषों के T20 विश्व कप 2026 में आयरलैंड का नेतृत्व किया था. भारत और श्रीलंका में आयोजित इस टूर्नामेंट में ग्रुप B में शामिल आयरलैंड की टीम पांच टीमों में से चौथे स्थान पर रहा और केवल तीन अंक ही हासिल कर सका. टीम ने ग्रुप चरण में केवल एक जीत दर्ज की और दो मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच बारिश की वजह से धुल गया.

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तीनों प्रारूपों में आयरलैंड का अलग-अलग कप्तान

कप्तानी में इस बदलाव के परिणामस्वरूप अब आयरलैंड की पुरुष टीम के पास तीनों प्रारूपों के लिए अलग-अलग कप्तान होंगे. टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व एंड्रयू बालबर्नी करेंगे, ODI में स्टर्लिंग कप्तानी करेंगे, जबकि T20I कप्तान की घोषणा बाद में की जाएगी.

आयरलैंड का नेतृत्व करना बड़ा सम्मान: स्टर्लिंग

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में स्टर्लिंग ने कहा, इस प्रारूप में आयरलैंड का नेतृत्व करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान रहा है और यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे बेहद गर्व है, अपने देश की कप्तानी करना एक ऐसा सौभाग्य है जिसके साथ बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है, और इस भूमिका में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे जो विश्वास और समर्थन मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं.

उन्होंने आगे कहा, मैं अपने साथियों, कोचिंग स्टाफ, व्यापक सहयोगी स्टाफ और क्रिकेट आयरलैंड से जुड़े हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पूरे समय मेरा साथ दिया, मैं प्रशंसकों के समर्थन की भी बहुत सराहना करता हूं, जो हम जहां भी खेलते हैं, वहां लगातार हमारी टीम का अनुसरण करते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं. उन्होंने आगे कहा, हालांकि मैं T20 कप्तानी से हट रहा हूं, लेकिन मैं आयरलैंड टीम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और ODI कप्तान के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहूंगा.

टी-20 विश्व कप में चोटिल होकर हुए थे बाहर

35 वर्षीय खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2026 में केवल दो मैच खेले थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आयरलैंड के मैच के दौरान उनके घुटने के लिगामेंट में चोट लगने के कारण उनका टूर्नामेंट वहीं समाप्त हो गया था. टूर्नामेंट के शेष मैचों में स्टर्लिंग की अनुपस्थिति में विकेटकीपर लोर्कन टकर ने टीम की कमान संभाली थी.

टी-20 इंटरनेशनल में है शानदार रिकॉर्ड

पॉल स्टर्लिंग ने टी-20 इंटरनेशनल में 163 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3895 रन बनाए है. वह सबसे ज्यादा टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उनके नाम टी-20 इंटरनेशनल में एक शतक और 24 अर्धशतक है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/