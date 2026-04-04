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IPL 2026: लगातार दूसरे मैच में वही गलती, श्रेयस अय्यर की चूक न पड़ जाए पंजाब किंग्स को भारी
श्रेयस अय्यर की टीम को जीत मिली. और उनसे चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से मात दी. लेकिन इस जीत के बाद टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए अच्छी खबर नहीं आई.
चेन्नई: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मुश्किल में हैं. आईपीएल 2026 में अभी तक खेले गए दोनों मैचों में उन पर जुर्माना लगा है. शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम पर खेले गए मैच में उनकी टीम एक बार फिर निर्धारित समय में 20 ओवर पूरे नहीं कर पाई. इस वजह से टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर पर जुर्माना लगाया गया.
आईपीएल की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘चूंकि यह आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत इस सीजन में उनकी टीम का दूसरा उल्लंघन था, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, अय्यर पर 24 लाख का जुर्माना लगाया गया. इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों पर या तो छह लाख या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, जुर्माना लगाया जाएगा.’
पंजाब किंग्स का सीजन का पहला मुकाबला 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला गया था. इस मैच में भी पंजाब किंग्स जीती थी, लेकिन गेंदबाजी के दौरान पंजाब का ओवर रेट धीमा रहा था. मैच के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया था.
सीएसके के खिलाफ मैच के बाद श्रेयस अय्यर पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह पहले मैच के जुर्माने (12 लाख) से दोगुना है. पंजाब किंग्स अगर इस टूर्नामेंट में एक बार और भी निर्धारित ओवरों में 20 ओवर नहीं फेंक पाती है तो भी श्रेयस अय्यर सस्पेंड नहीं होंगे. आईपीएल ने साल 2025 में एक मैच के लिए सस्पेंड करने के नियम को हटा दिया था.
तो अब क्या किया जाता है
अब आईपीएल में नियम है कि अगर निर्धारित समय में 20 ओवर पूरे नहीं होते हैं तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन और जुर्माने जैसे प्रावधान है. यानी तीन बार ओवर-रेट होने के बाद भी कप्तान को प्रतिबंधित करने का नियम नहीं है. आईपीएल अब आईसीसी के नियमों की तरह ही इससे निपटती है. किसी भी तरह की सजा प्लेयर के रिकॉर्ड में डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिए जाते हैं.
टीम की जीत के बाद नहीं होगा जुर्माने का दुख
हालांकि जुर्माने की राशि श्रेयस अय्यर को ज्यादा निराश नहीं करेगी. उनकी टीम ने सीएसके के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की और अय्यर ने भी तूफानी हाफ-सेंचुरी लगाते हुए जीत में कप्तान के साथ ही बल्लेबाज के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई.
मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पंजाब ने गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने आयुष म्हात्रे के 73, शिवम दुबे के 45, और सरफराज खान के 32 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट पर 209 रन बनाए थे.
पंजाब ने प्रियांश आर्या के 39, प्रभसिमरन के 43, और कप्तान श्रेयस अय्यर के 50 रनों की मदद से 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया. इस जीत के साथ पंजाब ने अंकतालिका में पहले स्थान पर जगह बना ली है.