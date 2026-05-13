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विवादों में पंजाब किंग्स, प्रीति जिंटा ने 'फेक नैरेटिव' पर जमकर लगाई लताड़, जानें क्या कहा?

पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2026 के अपने पहले सात मैचों में कोई मुकाबला नहीं गंवाया. इसके बाद टीम लगातार चार मैच हार चुकी है और अब प्लेऑफ को लेकर भी मुश्किल आ रही है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 13, 2026, 10:23 AM IST

Published On May 13, 2026, 10:23 AM IST

Last UpdatedMay 13, 2026, 10:23 AM IST

preity Zinta Supports PBKS Team

preity Zinta Supports PBKS Team

नई दिल्ली: प्रीति जिंटा नाराज हैं. अपनी टीम के प्रदर्शन में आई गिरावट से नहीं बल्कि टीम को लेकर चल रहीं खबरों को लेकर. पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत शानदार तरीके से की. टीम ने पहले सात मैचों में से कोई भी नहीं हारा. लेकिन इसके बात टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा. एक के बाद एक लगातार चार मैच टीम हार चुकी है. वह कभी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी और और अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे काफी कुछ करना होगा.

टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुल्लांपुर में हार मिली. टीम 223 रन के स्कोर का बचाव नहीं कर पाई. गुजरात टाइटंस के खिलाफ की बल्लेबाजी में काफी गिरावट आई. टीम ने 9 विकेट पर 163 रन का ही स्कोर बनाया. गुजरात ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में टीम 236 रन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई. वहीं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में 210 रन का स्कोर पंजाब की टीम नहीं बचा पाई.

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टीम के प्रदर्शन को लेकर उठे सवाल

इस दौरान टीम के प्रदर्शन को लेकर तमाम सवाल हुए. टीम की खराब फील्डिंग. कैच टपकाने. गेंदबाजी में लाइन और लेंथ का भटकाव और आक्रामक बल्लेबाजी का पटरी से उतरना. खिलाड़ियों के निजी जीवन और वैपिंग जैसी घटनाओं ने भी टीम को चर्चा में रखा. अब पंजाब के सामने कई सवाल उठने लगे हैं. टीम कभी 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चोटी पर थी. लेकिन लगातार चार हार के बाद अब वह चौथे स्थान पर है. और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी हो गई.

प्रीति जिंटा ने दिए आलोचकों को जवाब

पंजाब किंग्स आलोचकों के निशाने पर है. इस बीच टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने टीम के माहौल को लेकर उड़ रहीं अफवाहों और रिपोर्ट्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मैदान पर और मैदान के बाहर भी टीम में अनुशासन संबंधी समस्याएं काफी ज्यादा हैं.

प्रीति जिंटा ने ऐसी खबरों की खूब आलोचना की. उन्होंने फैंस और मीडिया से अफवाहों से दूर रहने को कहा है.

प्रीति ने एक्स पर लिखा, ‘आलोचना और पूरे सोच-समझकर फैलाई गई गलत जानकारी में अंतर होता है. खेल के इर्द-गिर्द स्वस्थ चर्चा का स्वागत है लेकिन जानबूझकर व्यक्ति, टीम या ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले नैरेटिव को फैलाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा. मैं सभी से, जिनमें कई वैरिफाइड लोग और मीडिया प्रफेशनल भी शामिल हैं, अनुरोध करती हूं कि वे अपुष्ट खबरें चलाने से पहले जिम्मेदारी से काम करें.’

पंजाब किंग्स की टीम ने भी आधिकारिक रूप से इसी तरह की बात की है. टीम ने भी ऑनलाइन अफवाहें न फैलाने को कहा है.

टीम ने लिखा है, ‘आलोचना, मजाक और राय यह खेल का हिस्सा है. फेक स्टोरी और सस्ते एन्गेजमेंट के लिए मेड-अप नैरेटिव चलाना खेल का हिस्सा नहीं है. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठी खबरें चलाने से उन्हें वैरिफाइ जरूर करें.’

पंजाब किंग्स का अगला मैच धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ होगा. इस मैच का जीतना पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जरूरी है. मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो चुकी है लेकिन वह पंजाब किंग्स का खेल बिगाड़ सकती है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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