चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के 38वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के गेंदबाज रिषी धवन (Rishi Dhawan) एक अजीब सा मास्क पहनकर मैदान पर उतरे, जिसे देखने के बाद फैंस ने उनकी तुलना WWE रेस्टर रे मिस्टीरियो के अलावा कोडी रोड्स से की.

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में पंजाब टीम ने रिषी धवन को 15वें सीजन में पहली बार प्लेइंग इलेवन में मौका दिया. बता दें कि धवन साल 2016 के बाद आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं.

चेन्नई की पारी के पांचवें ओवर में जब रिषी अटैक में आए तो सभी का ध्यान उनके चेहरे पर लगे अजीब से मास्क पर गया. दरअसल धवन ने अपने सिर को बचाने के लिए हेड प्रोटेक्शन गियर पहना हुआ है.

रिषि आईपीएल में प्रोटेक्टिव मास्क पहनने वाले पहले गेंदबाज हैं. दरअसल उन्हें रणजी ट्रॉफी के दौरान सिर पर चोट लगी थी. ऐसे में उनका मैदान पर सावधानी बरतना जायज है.

Rishi Dhawan had an injury during Ranji Trophy and making a great comeback in his first match in #IPL2022 pic.twitter.com/Wh4s7744R2

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 25, 2022