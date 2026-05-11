PBKS vs DC Live Score: पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Punjab Kings vs Delhi Capitals Match Scorecard and Updates
Published On May 11, 2026, 06:58 PM IST
Last UpdatedMay 11, 2026, 06:58 PM IST
PBKS VS DC
PBKS vs DC Live Score: आईपीएल 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने- सामने है. यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट सब- विष्णु विनोद, यश रविसिंह ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क
इम्पैक्ट सब- समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, पथुम निसांका
दोनों टीमों के बीच आपसी मुकाबलों की बात करें तो आईपीएल में 36 मुकाबलों में दोनों की भिड़ंत हुई है. पंजाब किंग्स ने 18 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने 17 मुकाबले जीते हैं. जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.
पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट सब- विष्णु विनोद, यश रविसिंह ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क
इम्पैक्ट सब- समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, पथुम निसांका
PBKS vs DC Live Score: पंजाब किंग्स के सामने आईपीएल 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम की चुनौती है. दिल्ली की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है और टीम के लिए आज का मुकाबला सम्मान की लड़ाई है. पिछली बार दिल्ली और पंजाब की टीम आमने-सामने हुई थी तो पंजाब ने रिकॉर्ड 264 रन का टारगेट चेज किया था. पंजाब किंग्स की नजरें आज के मैच में जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने की होगी.