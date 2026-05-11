IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
  • Home
  • News
  • PBKS vs DC Live Score: पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

PBKS vs DC Live Score: पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Punjab Kings vs Delhi Capitals Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 11, 2026, 06:58 PM IST

Published On May 11, 2026, 06:58 PM IST

Last UpdatedMay 11, 2026, 06:58 PM IST

PBKS VS DC

PBKS VS DC

PBKS vs DC Live Score: आईपीएल 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने- सामने है. यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब- विष्णु विनोद, यश रविसिंह ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क

इम्पैक्ट सब- समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, पथुम निसांका

दोनों टीमों के बीच आपसी मुकाबलों की बात करें तो आईपीएल में 36 मुकाबलों में दोनों की भिड़ंत हुई है. पंजाब किंग्स ने 18 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने 17 मुकाबले जीते हैं. जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

Follow Updates here:

PBKS vs DC Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11, इम्पैक्ट सब

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब- विष्णु विनोद, यश रविसिंह ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क

इम्पैक्ट सब- समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, पथुम निसांका

PBKS vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला

PBKS vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. दिल्ली की टीम पांच बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है. डेविड मिलर, साहिल पारिख, अभिषेक पोरेल, माधव तिवारी और आकिब नबी को प्लेइंग-11 में मौका मिला है.

PBKS vs DC Live Score: पंजाब किंग्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती

PBKS vs DC Live Score: पंजाब किंग्स के सामने आईपीएल 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम की चुनौती है. दिल्ली की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है और टीम के लिए आज का मुकाबला सम्मान की लड़ाई है. पिछली बार दिल्ली और पंजाब की टीम आमने-सामने हुई थी तो पंजाब ने रिकॉर्ड 264 रन का टारगेट चेज किया था. पंजाब किंग्स की नजरें आज के मैच में जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने की होगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

क्या अश्विन की बात सुनेगा BCCI? इस गेंदबाज के लिए कर रहा है 'फील्डिंग'

क्या अश्विन की बात सुनेगा BCCI? इस गेंदबाज के लिए कर रहा है 'फील्डिंग'
जारी हुई आईसीसी की सालाना वनडे रैंकिंग, टीम इंडिया का दबदबा, पाकिस्तान को नुकसान

जारी हुई आईसीसी की सालाना वनडे रैंकिंग, टीम इंडिया का दबदबा, पाकिस्तान को नुकसान
दिल्ली और पंजाब के बीच करो या मरो का मुकाबला, प्लेऑफ की दौड़ हुई रोमांचक

दिल्ली और पंजाब के बीच करो या मरो का मुकाबला, प्लेऑफ की दौड़ हुई रोमांचक
Virat Kohli में Bhuvneshwar पर लुटाया प्यार, खास तस्वीर ने जीता सभी फैंस का दिल

Virat Kohli में Bhuvneshwar पर लुटाया प्यार, खास तस्वीर ने जीता सभी फैंस का दिल

Latest News

kohli-bhuvi

क्या अश्विन की बात सुनेगा BCCI? इस गेंदबाज के लिए कर रहा है 'फील्डिंग'
icc-odi-rankings-2

जारी हुई आईसीसी की सालाना वनडे रैंकिंग, टीम इंडिया का दबदबा, पाकिस्तान को नुकसान

mumbai-indians-team-defeat

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द
punjab-kings-vs-delhi-capitals

दिल्ली और पंजाब के बीच करो या मरो का मुकाबला, प्लेऑफ की दौड़ हुई रोमांचक
ipl-2026-playoffs

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

kohli-4-5

Virat Kohli में Bhuvneshwar पर लुटाया प्यार, खास तस्वीर ने जीता सभी फैंस का दिल

Editor's Pick

ipl 2026 Ravichandran Ashwin backs This Star Bowler from RCB For Comeback in Indian Team

क्या अश्विन की बात सुनेगा BCCI? इस गेंदबाज के लिए कर रहा है 'फील्डिंग'
IPL 2026 Playoffs Scenario for all eight teams as Mumbai Indians and LSG eliminated

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

5 Reasons Why Mumbai Indians did not make into IPL 2026 Playoffs

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द
Virat Kohli and Bhuvneshwar Kumar Bonding photos goes viral on social media

Virat Kohli में Bhuvneshwar पर लुटाया प्यार, खास तस्वीर ने जीता सभी फैंस का दिल
I Will Remember Six More than Wicket Says RCB Pacer Bhuvneshwar Kumar Against Mumbai Indians

'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Fall into Ashish Nehra’s Masterstroke Mohammed Siraj bowled a 146.6kmph bouncer to dismiss 15 year old

नेहरा का मास्टरस्ट्रोक और सिराज की रफ्तार के जाल में कैसे फंसे सूर्यवंशी