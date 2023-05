IPL 2023: पृथ्वी शॉ की धमाकेदार वापसी, कुछ यूं सेलिब्रेट किया सीजन का पहला अर्धशतक

दिल्ली कैपिटल्स IPL प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं और अब उसकी निगाहें आखिरी बचे 2 मैचों में जीत के साथ विदा लेने पर टिकी हैं. दिल्ली कैपिटल्स अपना 13वां मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेल रही है. इस मुकाबले में दिल्ली ने पृथ्वी शॉ को कई मैचों के बाद प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जिसे युवा बल्लेबाज ने बेकार नहीं जाने दिया.

पृथ्वी शॉ ने कप्तान डेविड वॉर्नर के साथ मिलकर दिल्ली को शानदार शुरूआत दी. दोनों ने मिलकर पावरप्ले में अपनी टीम का स्कोर 61 रन पहुंचा दिया. 11वें ओवर में शिखर धवन ने एक शानदार कैच पकड़ते हुए वॉर्नर को पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद शॉ ने 14वें ओवर में 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. शॉ का इस सीजन ये पहला अर्धशतक है. शॉ ने अर्धशतक पूरा करने के बाद शानदार अंदाज में अपना पचासा सेलिब्रेट किया.

