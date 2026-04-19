Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Punjab 179/1 (13.1) Run Rate: (Current: 13.59) Last Wicket: Prabhsimran Singh (W) c Mitchell Marsh b Mohammad Shami 0 (1) - 3/1 in 0.3 Over Cooper Connolly 82 * (42) 7x4, 7x6 Priyansh Arya 92 (35) 4x4, 9x6 Prince Yadav (2-0-13-0) * Aiden Markram (1-0-32-0)

PBKS VS LSG Live Score: आईपीएल 2026 के 29वें मैच में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. लखनऊ सुपरजायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. पंजाब किंग्स की टीम पहली बल्लेबाजी करेगी.

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन : श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, कूपर कॉनली, शशांक सिंह, नेहाल वाढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह और युज़वेंद्र चहल।

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इम्पैक्ट सब : हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, विजय व्यस्क, यश ठाकुर

लखनऊ सुपरजायंट्स की प्लेइंग इलेवन : मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेट कीपर), एडेन मारक्रम, निकोलस पूरन, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ और मोहसिन ख़ान।

इम्पैक्ट सब : हिम्मत सिंह, अब्दुल समद, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव और दिग्वेश राठी