IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • PBKS VS LSG Live Score: लखनऊ सुपरजायंट्स ने टॉस जीता, पंजाब किंग्स की पहली बल्लेबाजी

PBKS VS LSG Live Score: प्रियांश आर्य की तूफानी पारी, पंजाब किंग्स की विस्फोटक शुरुआत

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants Match Scorecard

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 19, 2026, 06:59 PM IST

Published On Apr 19, 2026, 06:59 PM IST

Last UpdatedApr 19, 2026, 06:59 PM IST

PBKS VS LSG

PBKS VS LSG

PBKS VS LSG Live Score: आईपीएल 2026 के 29वें मैच में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. लखनऊ सुपरजायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. पंजाब किंग्स की टीम पहली बल्लेबाजी करेगी.

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन : श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, कूपर कॉनली, शशांक सिंह, नेहाल वाढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह और युज़वेंद्र चहल।

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इम्पैक्ट सब : हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, विजय व्यस्क, यश ठाकुर

लखनऊ सुपरजायंट्स की प्लेइंग इलेवन : मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेट कीपर), एडेन मारक्रम, निकोलस पूरन, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ और मोहसिन ख़ान।

इम्पैक्ट सब : हिम्मत सिंह, अब्दुल समद, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव और दिग्वेश राठी

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Rinku Singh Varun Chakaravarthy stars as KKR beat Rajasthan Royals by four wickets in IPL 2026

Rinku Singh Varun Chakaravarthy stars as KKR beat Rajasthan Royals by four wickets in IPL 2026
Dhruv Jurel brilliant work behind the stump against KKR Watch Video

Dhruv Jurel brilliant work behind the stump against KKR Watch Video
Kartik Tyagi three wickets in a single over in the IPL against Rajasthan royals watch Video

Kartik Tyagi three wickets in a single over in the IPL against Rajasthan royals watch Video
Fastest to 200 Wickets by Indians in T20s Varun Chakaravarthy breaks Kuldeep Yadav record

Fastest to 200 Wickets by Indians in T20s Varun Chakaravarthy breaks Kuldeep Yadav record

Latest News

kkr-win-6

IPL 2026: वरुण चक्रवर्ती ने गेंद से किया कमाल, रिंकू ने बल्ले से मचाया धमाल, केकेआर को मिली पहली जीत

pbks-vs-lsg-2

PBKS VS LSG Live Score: प्रियांश आर्य की तूफानी पारी, पंजाब किंग्स की विस्फोटक शुरुआत
dhruv-jurel-31

VIDEO: ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे दिखाई धोनी जैसी फुर्ती, हर कोई रह गया हैरान

karthik-tyagi

VIDEO: कार्तिक त्यागी ने राजस्थान के खिलाफ किया कमाल, एक ओवर में चटकाए तीन विकेट

varun-chakaravarthy-9

वरुण चक्रवर्ती के नाम टी-20 क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि, कुलदीप- शमी को पीछे छोड़ा

ajit-agarkar-14

टीम इंडिया को दिलाया तीन आईसीसी खिताब, अजीत अगरकर को बीसीसीआई ने दिया ईनाम

Editor's Pick

Sunrisers Hyderabad sign south africa pacer Gerald Coetzee as a replacement for David Payne in IPL 2026

SRH की टीम में शामिल हुआ साउथ अफ्रीका का पेसर, डेविड पेन का है रिप्लेसमेंट
Sachin tendulkar analyses Shreyas iyer catch in MI VS PBKS IPL 2026 Match

मैने अपनी आंखों से... अय्यर का कैच में क्या है खास, सचिन ने किया डिकोड

Canada vs New Zealand T20 World Cup 2026 match under ICC corruption investigation

क्या टी20 विश्व कप 2026 में हुई थी मैच फिक्सिंग ? जांच के दायरे में इस टीम का कप्तान
Five players who could replace Khaleel Ahmed in CSK

IPL 2026: पांच प्लेयर्स, जो CSK में ले सकते हैं चोटिल खलील अहमद की जगह
Why Virat Kohli did not play for Delhi Daredevils in IPL Virender Sehwag reveals the secret

अब जाकर हुआ खुलासा, IPL में दिल्ली के लिए क्यों नहीं खेले कोहली
Rubel Hossain announced International cricket retirement with emotional Note

वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को दिया था बड़ा दर्द, 36 साल के खिलाड़ी ने लिया संन्यास