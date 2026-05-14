PBKS vs MI Live Score: पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Punjab Kings vs Mumbai Indians Match scorecard and Updates
Published On May 14, 2026, 06:58 PM IST
Last UpdatedMay 14, 2026, 06:58 PM IST
PBKS VS MI
PBKS vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 58वें मैच में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. जसप्रीत बुमराह आज मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं.
मुंबई की टीम में दो बदलाव है. सूर्य कुमार यादव निजी कारणों से आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. वहीं अल्लाह गजनफऱ भी प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं हैं. वहीं पंजाब किंग्स की टीम में तीन बदलाव है. पंजाब की टीम ने हरप्रीत बराड़, जेवियर बार्टलेट और अजमतुल्लाह ओमरजई को प्लेइंग-11 में शामिल किया है.
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट सब: विजयकुमार वैश्यक, हरप्रीत बराड़, मिशेल ओवेन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रघु शर्मा
इम्पैक्ट सब: रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट