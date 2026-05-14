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PBKS vs MI: बारिश कर सकती है फैंस का मजा किरकिरा, धर्मशाला में पंजाब पर घिर सकता संकटों का बादल

पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले में बारिश फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है. मुकाबले में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानिए यहां.

Edited By : Saurav Kumar |May 14, 2026, 02:59 PM IST

Published On May 14, 2026, 02:59 PM IST

Last UpdatedMay 14, 2026, 02:59 PM IST

PBKS vs MI Weather Report: पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान पर लोहा लेते हुए नजर आएगी. दोनों टीमों के बीच यह धमाकेदार जंग धर्मशाला में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स मैदान पर जमकर तैयारियां कर रही है. हालांकि इन तैयारियों के बीच धर्मशाला का मौसम फैंस और पंजाब किंग्स की टीम का मजा खराब कर सकती है. इस मुकाबले से पहले आइए जानते हैं धर्मशाला में मैच के दौरान कैसा मौसम रहेगा.

कैसा रहेगा धर्मशाला में मौसम?

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले इस मुकाबले के दौरान बारिश होने की संभावना 55 फीसदी है. भारत के कई हिस्से में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है हालांकि ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहां का मौसम ठंडा होगा. शाम के वक्त यहां 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग की रिपोर्ट से यही माना जा रहा है कि मैच के दौरान बारिश बाधा डाल सकती है लेकिन HPCA स्टेडियम अपने अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के लिए मशहूर है ऐसे में उम्मीद यही है कि अगर बारिश कुछ देर के लिए आ भी जाती है तो मुकाबला जल्द ही शुरू हो जाएगा. हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हुई तो मैच छोटा या रद्द भी किया जा सकता है.

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बता दें कि आईपीएल के नियम के अनुसार किसी भी मैच का फैसला निकालने के लिए कम से कम 5 ओवर का मुकाबला होना चाहिए. अगर 5 ओवर का भी मैच नहीं हुआ तो उसे रद्द कर दिया जाता है और दोनों टीमों को 1-1 अंक दिए जाते हैं. अगर मैच रद्द हुआ तो पंजाब को सिर्फ एक अंक मिलेंगे ऐसे में उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है.

मुंबई हो चुकी है टूर्नामेंट से बाहर

मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में अपने साख के लिए उतरेगी. 5 बार की चैंपियन रही मुंबई का प्रदर्शन इस सीजन कुछ खास नहीं रहा है. मुंबई भले ही बाहर हो गई लेकिन वह अपने बचे मैचों में जीत दर्ज कर दूसरी टीमों का खेल जरूर बिगाड़ सकती है. ऐसे में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई भी पूरे जोश में उतरेगी और उनके खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने उतरेगी.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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