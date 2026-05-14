पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मुकाबले में बारिश फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है. मुकाबले में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानिए यहां.
Published On May 14, 2026, 02:59 PM IST
Last UpdatedMay 14, 2026, 02:59 PM IST
PBKS vs MI Weather Report: पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान पर लोहा लेते हुए नजर आएगी. दोनों टीमों के बीच यह धमाकेदार जंग धर्मशाला में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स मैदान पर जमकर तैयारियां कर रही है. हालांकि इन तैयारियों के बीच धर्मशाला का मौसम फैंस और पंजाब किंग्स की टीम का मजा खराब कर सकती है. इस मुकाबले से पहले आइए जानते हैं धर्मशाला में मैच के दौरान कैसा मौसम रहेगा.
पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले इस मुकाबले के दौरान बारिश होने की संभावना 55 फीसदी है. भारत के कई हिस्से में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है हालांकि ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहां का मौसम ठंडा होगा. शाम के वक्त यहां 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग की रिपोर्ट से यही माना जा रहा है कि मैच के दौरान बारिश बाधा डाल सकती है लेकिन HPCA स्टेडियम अपने अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के लिए मशहूर है ऐसे में उम्मीद यही है कि अगर बारिश कुछ देर के लिए आ भी जाती है तो मुकाबला जल्द ही शुरू हो जाएगा. हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हुई तो मैच छोटा या रद्द भी किया जा सकता है.
बता दें कि आईपीएल के नियम के अनुसार किसी भी मैच का फैसला निकालने के लिए कम से कम 5 ओवर का मुकाबला होना चाहिए. अगर 5 ओवर का भी मैच नहीं हुआ तो उसे रद्द कर दिया जाता है और दोनों टीमों को 1-1 अंक दिए जाते हैं. अगर मैच रद्द हुआ तो पंजाब को सिर्फ एक अंक मिलेंगे ऐसे में उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है.
मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में अपने साख के लिए उतरेगी. 5 बार की चैंपियन रही मुंबई का प्रदर्शन इस सीजन कुछ खास नहीं रहा है. मुंबई भले ही बाहर हो गई लेकिन वह अपने बचे मैचों में जीत दर्ज कर दूसरी टीमों का खेल जरूर बिगाड़ सकती है. ऐसे में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई भी पूरे जोश में उतरेगी और उनके खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने उतरेगी.