आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है. पीबीकेएस इस मैच में जीत दर्ज करके अपनी उम्मीदें प्लेऑफ के लिए जिंदा रखनी चाहेगी. वहीं आरसीबी ये मुकाबला अपने नाम करके प्लेऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश में है.
Published On May 17, 2026, 03:55 PM IST
Last UpdatedMay 17, 2026, 03:55 PM IST
वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली के अर्धशतक और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदरी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ चार विकेट पर 222 रन बनाए.
बेंगलुरु की टीम के लिए वेंकटेश ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंद में आठ चौकों और चार छक्कों से नाबाद 73 रन की पारी खेलने के अलावा विराट कोहली (58 रन, 37 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 और टिम डेविड (12 गेंउ में 28 रन, दो छक्के, दो चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी भी की.
पंजाब की ओर से हरप्रीत बरार सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 35 रन देकर दो विकेट चटकाए. अर्शदीप सिंह (43 रन पर एक विकेट) और युजवेंद्र चहल (42 रन पर एक विकेट) को एक-एक विकेट मिला.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा
पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल