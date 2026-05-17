Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Bengaluru VS Punjab 222/4 (20.0) 1/0 (0.2) Run Rate: (Current: 3.00) PBKS need 222 runs in 118 balls at 11.28 rpo Priyansh Arya 0 * (2) 0x4, 0x6 Prabhsimran Singh (W) 0 (0) 0x4, 0x6 Bhuvneshwar Kumar (0.2-0-1-0) *

वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली के अर्धशतक और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदरी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को यहां पंजाब किंग्स के खिलाफ चार विकेट पर 222 रन बनाए.

बेंगलुरु की टीम के लिए वेंकटेश ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंद में आठ चौकों और चार छक्कों से नाबाद 73 रन की पारी खेलने के अलावा विराट कोहली (58 रन, 37 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 और टिम डेविड (12 गेंउ में 28 रन, दो छक्के, दो चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी भी की.

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पंजाब की ओर से हरप्रीत बरार सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 35 रन देकर दो विकेट चटकाए. अर्शदीप सिंह (43 रन पर एक विकेट) और युजवेंद्र चहल (42 रन पर एक विकेट) को एक-एक विकेट मिला.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल