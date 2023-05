IPL 2023: बटलर 5वीं बार डक पर लौटे पवेलियन, तोड़ा हर्शल गिब्स का शर्मनाक रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर पिछले सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे लेकिन IPL 2023 वह अपना खाता खोलन के लिए भी तरसते नजर आ रहे हैं. IPL 2023 के 66वें मुकाबले में जोस बटलर को दूसरे ही ओवर में कगिसो रबाडा ने एलबीडब्लू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. बटलर अपना खाता भी नहीं खोल सके. लगातार तीसरे मैच में वह अपना खाता नहीं खोल सके. इस तरह वह इस सीजन 5वीं बार डक पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. इसके साथ ही उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

दरअसल, बटलर IPL की पहली 85 पारियों में बटलर सिर्फ 1 बार डक पर आउट हुए थे लेकिन मौजूदा सीजन में वह 5 बार डक पर आउट हो चुके हैं. ये IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने का रिकॉर्ड है.

IPL में जोस बटलर

