PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Match Scorecard and Updates
Published On Apr 28, 2026, 06:50 PM IST
Last UpdatedApr 28, 2026, 06:50 PM IST
PBKS VS RR
PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 40वें मैच में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है.
पंजाब किंग्स की टीम विजय रथ पर सवार है और टीम ने इस सीजन अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स को रोकने की बड़ी चुनौती होगी.
पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स 13 मैच जीत चुकी है.
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, मार्को जानसन, ल़ॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट सब : विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, मुशीर खान
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, यश पुंजा
इम्पैक्ट सब :रवि बिश्नोई, रवि सिंह, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, शिम्रोन हेटमायर
PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स 13 मैच जीत चुकी है.
PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 40वां मुकाबला खेला जा रहा है. मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले को जीतकर पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी. वहीं राजस्थान रॉयल्स की कोशिश पंजाब किंग्स के विजय रथ को रोकने की होगी.