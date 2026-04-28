PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Match Scorecard and Updates

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 40वें मैच में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है.

पंजाब किंग्स की टीम विजय रथ पर सवार है और टीम ने इस सीजन अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स को रोकने की बड़ी चुनौती होगी.

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स 13 मैच जीत चुकी है.