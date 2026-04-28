IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
  • Home
  • News
  • PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 28, 2026, 06:50 PM IST

Published On Apr 28, 2026, 06:50 PM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 06:50 PM IST

PBKS VS RR

PBKS VS RR

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 40वें मैच में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है.

पंजाब किंग्स की टीम विजय रथ पर सवार है और टीम ने इस सीजन अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स को रोकने की बड़ी चुनौती होगी.

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स 13 मैच जीत चुकी है.

Follow Updates here:

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स की प्लेइंग-11

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, मार्को जानसन, ल़ॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब : विष्णु विनोद, विजयकुमार विशक, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, मुशीर खान

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग-11

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, यश पुंजा

इम्पैक्ट सब :रवि बिश्नोई, रवि सिंह, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, शिम्रोन हेटमायर

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता, पंजाब किंग्स की पहले बल्लेबाजी

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता, पंजाब की पहले बल्लेबाजी. राजस्थान की टीम में दासुन शनाका शिमरन हेटमायर की जगह खेल रहे हैं.

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी ?

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है. राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स 13 मैच जीत चुकी है.

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: क्या पंजाब किंग्स का विजय रथ रोक पाएगी राजस्थान रॉयल्स ?

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026:  पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 40वां मुकाबला खेला जा रहा है. मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले को जीतकर पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी. वहीं राजस्थान रॉयल्स की कोशिश पंजाब किंग्स के विजय रथ को रोकने की होगी.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

चावला ने बताया भुवी का प्रैक्टिस रूटीन, वर्कलोड मैनेजमेंट पर क्या बोले?

चावला ने बताया भुवी का प्रैक्टिस रूटीन, वर्कलोड मैनेजमेंट पर क्या बोले?
MNCA इंडोर क्रिकेट एकेडमी, इम्फाल में क्या है सुविधाएं, निर्माण में लगी कितनी राशि ?

MNCA इंडोर क्रिकेट एकेडमी, इम्फाल में क्या है सुविधाएं, निर्माण में लगी कितनी राशि ?
ताने से मिली प्रेरणा, श्रेयस अय्यर ने दूर की सबसे बड़ी कमजोरी, अब मचा रहे हैं धमाल

ताने से मिली प्रेरणा, श्रेयस अय्यर ने दूर की सबसे बड़ी कमजोरी, अब मचा रहे हैं धमाल
RR रोकेगी पंजाब का विजय-रथ? जानें पिच का मिजाज और दोनों टीमों की संभावित 11

RR रोकेगी पंजाब का विजय-रथ? जानें पिच का मिजाज और दोनों टीमों की संभावित 11

Latest News

pbks-vs-rr-7

PBKS vs RR Live Score, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता, पंजाब किंग्स की पहले बल्लेबाजी
bhuvneshwar-kumar-36

चावला ने बताया भुवी का प्रैक्टिस रूटीन, वर्कलोड मैनेजमेंट पर क्या बोले?
mnca-indoor-cricket-stadium

MNCA इंडोर क्रिकेट एकेडमी, इम्फाल में क्या है सुविधाएं, निर्माण में लगी कितनी राशि ?
ipl-dc-vs-rcb

दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, क्या हैं IPL में पावरप्ले के 5 सबसे कम स्कोर
shreyas-iyer-132

ताने से मिली प्रेरणा, श्रेयस अय्यर ने दूर की सबसे बड़ी कमजोरी, अब मचा रहे हैं धमाल

ipl-2026-most-expensive-players

IPL 2026: करोड़पति खिलाड़ी पानी पिलाने को मजबूर, लिस्ट कर देगी हैरान

Editor's Pick

Shreyas iyer Speaking about how he lifts himself during challenging phases

ताने से मिली प्रेरणा, श्रेयस अय्यर ने दूर की सबसे बड़ी कमजोरी, अब मचा रहे हैं धमाल

Most Expensive Players of IPL 2026 Sitting on the Sidelines

IPL 2026: करोड़पति खिलाड़ी पानी पिलाने को मजबूर, लिस्ट कर देगी हैरान
IPL 2026 Will Rajasthan Royals be Able to break Punjab Kings Winning streak

RR रोकेगी पंजाब का विजय-रथ? जानें पिच का मिजाज और दोनों टीमों की संभावित 11
I still don’t understand what happened Axar Patel reacts after defeat against rcb in IPL 2026

मुझे भी नहीं पता, यह क्या हुआ... DC की हार से कप्तान अक्षर पटेल भी हैरान

Delhi Capitals Shameful records Against RCB in IPL 2026

पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट... DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Angkrish Raghuvanshi fined after ‘aggressive’ response to obstructing-the-field decision

मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, अंगकृष रघुवंशी पर लगा भारी जुर्माना