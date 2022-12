कराची| पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो से 6 जनवरी तक नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना, कराची में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए दर्शकों का प्रवेश मुफ्त कर दिया है।

टेस्ट मैच देखने के लिए इच्छुक दर्शकों को प्रवेश के लिए अपना मूल सीएनआईसी या बी फॉर्म लाने की जरूरत होगी। वे किसी भी स्टैंड से नि:शुल्क मैच देख सकेंगे। पीसीबी ने साथ ही यह भी कहा कि दर्शकों के लिए गरीब नवाज पार्किंग एरिया से स्टेडियम के बीच शटल चलाई जाएंगी।

