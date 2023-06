Asia Cup: 4 मैचों की मेजबानी मिलने पर PCB चीफ नजम सेठी ने दिया बड़ा बयान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष नजम सेठी ने एशिया कप 2023 के लिए उनके हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) को धन्यवाद दिया है. एशिया कप का आयोजन 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा. इस टूर्नामेंट में कुल 13 वनडे मैच खेले जाएंगे जिसमें से 9 मैच श्रीलंका जबकि 4 मैच पाकिस्तान में होंगे. पाकिस्तान पहले इस टूर्नामेंट का होस्ट था लेकिन भारत ने अपनी टीम को पड़ोसी मुल्क में भेजने से इंकार कर दिया.

साल 2008 के बाद यह पहली बार होगा जब किसी मल्टी नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे. पंद्रह साल पहले पाकिस्तान में एशिया कप का आयोजन हुआ था जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था.

एशिया कप के 4 मैच की मेजबानी मिलने पर नजम सेठी ने कहा, “मुझे खुशी है कि एसीसी ने एशिया कप 2023 के लिए हमारे हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया है. इसका मतलब है कि पीसीबी इवेंट होस्ट के रूप में रहेगा और श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू के रूप में होगा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान की यात्रा करने में असमर्थता के कारण आवश्यक था."

PCB चीफ ने कहा, “हमारे भावुक प्रशंसक 15 साल में पहली बार पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेट टीम को एक्शन करते हुए देखना पसंद करते, लेकिन हम बीसीसीआई की स्थिति को समझते हैं. पीसीबी की तरह, बीसीसीआई को भी बॉर्डर पार करने से पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है."

सेठी ने कह, "इस पृष्ठभूमि में, हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा समाधान था और यही कारण है कि मैंने इसकी इतनी दृढ़ता से वकालत की. हाइब्रिड मॉडल की स्वीकृति का मतलब है कि आयोजन मूल रूप से योजना के अनुसार होगा, एसीसी एक साथ और एकजुट रहेगा, और क्रिकेट का महान खेल फलता-फूलता रहेगा."

Najam Sethi, Chair of the PCB Management Committee, thanks the Asian Cricket Council for accepting his hybrid model for the ACC Asia Cup 2023, which is now scheduled from 31 August to 17 September.

Read more ➡️ https://t.co/xNWnm2YJTX pic.twitter.com/hmxSTUHwqv

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) June 15, 2023