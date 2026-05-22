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ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले PCB का एक्शन, फिजियो क्लिफ डीकन को हटाया

ऑस्ट्रेलिया की टीम 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी. तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 मई से होगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 22, 2026, 05:43 PM IST

Published On May 22, 2026, 05:43 PM IST

Last UpdatedMay 22, 2026, 05:43 PM IST

PCB

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश सीरीज के बाद लंबे समय से टीम के साथ काम कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डीकन से अलग होने का फैसला किया है. साउथ अफ्रीका के क्लिफ डीकन 2017 से राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े हुए थे, वह बांग्लादेश से टेस्ट टीम के साथ वापस नहीं लौटे.

बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा.

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इफ्तिखार लेंगे क्लिफ डीकन की जगह

पीसीबी ने फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डीकन की जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी घरेलू ODI सीरीज़ के लिए इफ्तिखार को नियुक्त किया है. हालांकि पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर डीकन के बाहर होने के कारणों का उल्लेख नहीं किया. सूत्रों का दावा है कि खिलाड़ियों के बीच बार-बार चोट लगने की समस्याओं के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हो गया.

सूत्र ने बताया कि PCB कुछ खिलाड़ियों के चोटों के कारण मैचों और सीरीज़ से आखिरी समय पर हटने से खुश नहीं था. बोर्ड इस बात को लेकर भी चिंतित था कि कुछ खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस से जुड़ी समस्याओं को छिपाने में कामयाबी हासिल कर ली थी.

सूत्र ने कहा, “डॉ. जावेद मुगल, जो अब PCB की मेडिकल और स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ने भी राष्ट्रीय टीम के सपोर्ट स्टाफ के प्रदर्शन और आवश्यकताओं के बारे में बोर्ड को विस्तृत जानकारी दी. डीकन, जो साउथ अफ्रीका में एक पूर्व प्रथम श्रेणी खिलाड़ी रह चुके हैं, 2017 में राष्ट्रीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हुए थे.

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान

पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. शाहीन अफरीदी के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है. कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है. बाबर आजम, शादाब खान, नसीम शाह और हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहे सूफियान मुकीम को भी टीम में जगह दी गई है. पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेल चुके अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास और रोहेल नजीर को पहली बार वनडे टीम में भी मौका दिया गया है.

30 मई से खेली जाएगी वनडे सीरीज

ऑस्ट्रेलिया की टीम 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी. तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 मई से होगी. सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा वनडे 2 जून और तीसरा और अंतिम मुकाबला 4 जून को लाहौर में खेला जाना है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज साल 2024 में खेली गई थी, जहां पाकिस्तान ने 22 साल बाद सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का आखिरी बार दौरा 2022 में किया था और इस सीरीज को भी पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड:

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आगा (उपकप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रोहेल नजीर (विकेटकीपर), नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफियान मोकिम.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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