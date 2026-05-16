पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आईसीसी के सालाना बोर्ड बैठक के लिए भारत नहीं आएंगे. वो इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे.
Published On May 16, 2026, 10:23 PM IST
Last UpdatedMay 16, 2026, 10:23 PM IST
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के भारत आने पर सस्पेंस खत्म हो गया है.नकवी को अहमदाबाद में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फाइनल के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है और वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की सालाना बोर्ड बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे. आईसीसी की बैठक अहमदाबाद में 30 और 31 मई को होनी है. वहीं आईपीएल का फाइनल मैच भी 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा. जिसमें नकवी के शामिल होने की रिपोर्ट चल रही हैं.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की सालाना बोर्ड बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे. पता चला है कि नकवी आईसीसी निदेशक बोर्ड की बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शामिल होंगे. यह सुविधा उन सदस्य प्रतिनिधियों के लिए हमेशा से मौजूद रही है. जो यात्रा करने में असमर्थ होते हैं. आईसीसी की यह बैठक असल में पिछले महीने दोहा में होने वाली थी. लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संकट की वजह से इसे टालना पड़ा था.
घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि नकवी के बैठक में खुद शामिल होने की उम्मीद कभी नहीं थी और उनका वर्चुअल तरीके से शामिल होना आईसीसी के सामान्य चलन के मुताबिक ही है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नकवी उन तीन सदस्यों में से एक हैं. जो इस बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे. यह कांफ्रेंस इसलिए भी अहम है क्योंकि यह अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के साथ ही होगी. जिसमें अलग-अलग क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष प्रशासकों के मौजूद रहने की उम्मीद है.
भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार साल 2012-13 में द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी. तब पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आई थे. जिसके बाद भारत सरकार ने खिलाड़ियों के सुरक्षा का हवाला देते हुए सीरीज खेलने पर रोक लगा रखी है. भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में मैच खेले जाते हैं. दोनों देशों के हालात थोड़े ठीक होने पर पाकिस्तान की टीम वनडे विश्व कप 2023 के लिए भारत आई थी. हालांकि तब पाकिस्तान को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.
एशिया कप 2025 में दोनों टीमों के बीच विवाद और गहरा गया. पहलगाम हमले के बाद भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हैंडशेक करने से मना कर दिया था. इसके बाद फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. जिसके बाद से आजतक एशिया कप ट्रॉफी ACC ऑफिस में जमा है.