दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) इनदिनों इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) में खूब धमाल मचा रहे हैं. डीविलियर्स आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की ओर से खेल रहे हैं जिसके कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) हैं. मौजूदा आईपीएल में डीविलियर्स ने अब तक 179.68 के स्ट्राइक रेट से कुल 230 रन बनाए हैं.

नीदरलैंड के पूर्व कप्तान पीटर बोरेन ( Peter Borren) ने डीविलियर्स को स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन (Kane Williamson) , जो रूट (Joe Root) और बाबर आजम (Babar Azam) से बेहतर बल्लेबाज बताया है. बोरेन ने सोशल मीडिया टिवटर पर कहा कि डीविलियर्स उपरोक्त सभी बल्लेबाजों में बेहतर हैं.

The ‘big four’ chat you hear sometimes about Smith, Williamson, kohli and Babar/root is funny because Ab de Villiers is better than all of them.

— Peter Borren (@dutchiepdb) October 14, 2020