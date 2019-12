पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेली गई टेस्ट सीरीज के जरिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी करने वाले सीनियर तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। सिडल ने रविवार को कोच जस्टिन लैंगर समेत अपने साथी खिलाड़ियों को इस फैसले के बारे में बताया।

35 साल के सिडल को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला। सिडल ने मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को खत्म करने का फैसला किया। हालांकि सिडल घरेलू क्रिकेट में शेफील्ड शील्ड और बिग बैश लीग में खेलते रहेंगे।

JUST IN: Aussie champion Peter Siddle has just informed his teammates of his retirement from international cricket.

What a career pic.twitter.com/TToiVkjfZ0

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2019