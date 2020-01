भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी लगातार टलती जा रही है। पीठ की सर्जरी के बाद से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज मिस कर दी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी स्क्वाड में जगह नहीं मिली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई वनडे से पहले पांड्या वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ अभ्यास करते नजर आए।

पांड्या ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी। जिसमें वो कोच भरत अरुण के साथ भारतीय वनडे स्क्वाड में शामिल गेंदबाज युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर के साथ ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं।

Back training with the team Missed this amazing feeling pic.twitter.com/S9m9f8p6nT

— hardik pandya (@hardikpandya7) January 13, 2020