IPL के बीच महेंद्र सिंह धोनी के देशी लुक ने मचाया तहलका, वायरल हुए फोटोज

धोनी का ये देशी लुक अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें टीम के साथ गेमिंग जोन में वीडियो गेम खेलते देखा जा सकता है. धोनी काले रंग के कुर्ता-पजामे में बेहद ही स्टाइलिश लग रहे हैं.

?????❤️

Mahi in Black is different things#MSDhoni? pic.twitter.com/E5RGAWxC8p

— Samiksha (@vibewith_sammy) May 8, 2023