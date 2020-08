इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि खराब रोशनी के कारण समय की बबार्दी से बचने के लिए गुलाबी गेंद का इस्तेमाल हर टेस्ट मैच में किया जा सकता है। इस समय गुलाबी गेंद का इस्तेमाल सिर्फ दिन-रात टेस्ट मैच में किया जा रहा है।

बीबीसी ने वॉन के हवाले से लिखा, “ये खेल के लिए काफी है। मैं इसे जितना देखता हूं, खासकर इंग्लैंड में, तो मुझे लगता है कि इसका समाधान गुलाबी गेंद है- आप इससे हर समय खेलिए।”

वॉन का ये बयान पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच साउथम्पटन के एजेस बाउल मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बाद आया जहां खराब रौशनी के कारण दिन का खेल समय से पहले खत्म कर दिया गया है।

वॉन ने कहा, “ये वो गर्मियां हैं जहां मैंने देखा है कि बाकी दिनों के मुकाबले खराब रोशनी के कारण खेल की बबार्दी हुई हो। इन गर्मियों में क्रिकेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसकी कोई तुक नहीं है। जो लोग प्रसारणकर्ताओं को बडे-बड़े चेक देते हैं उन्हें आईसीसी से बोलना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है। आपको इस तरह का समाधान निकालना होगा जिससे हम इस तरह की स्थिति में भी खेल सकें।”

Absolutely! I’ve said the same thing for a long time now ! Pink ball for test matches ASAP please ! Agree followers ? https://t.co/435KM5khso

— Shane Warne (@ShaneWarne) August 14, 2020