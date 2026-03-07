This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: कहां चूक कर रहा है भारत का मिस्ट्री स्पिनर, पीयूष चावला ने एक लाइन में समझा दिया
वरुण चक्रवर्ती को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं. भारत का यह मिस्ट्री स्पिनर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हालिया मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है. जिसे लेकर पीयूष चावला ने टिप्पणी की है.
नई दिल्ली: वरुण चक्रवर्ती को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के लिए ट्रंप कार्ड माना जा रहा था. लेकिन हालिया कुछ मैचों में यह मिस्ट्री स्पिनर कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाया है. और टीम इंडिया के लिए यह परेशानी का सबब है. पर आखिर चक्रवर्ती के साथ दिक्कत क्या हो रही है. इस पर पूर्व स्पिनर पीयूष चावला ने अपनी राय रखी है. चावला ने कहा है कि यह मिस्ट्री स्पिनर अपनी लेंथ से भटका हुआ है.
चावला ने कहा कि यह मिस्ट्री स्पिनर या तो बहुत ज्यादा फुल गेंदबाजी कर रहा है या बहुत शॉर्ट पिच गेंद फेंक रहा है. और इसी वजह से उसे खमियाजा भुगतना पड़ा है.
पिछले दो मैचों में अच्छा नहीं रहा है चक्रवर्ती का प्रदर्शन
पिछले दो मैच में चक्रवर्ती का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 40 रन देकर एक विकेट जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 64 रन देकर एक विकेट लिया.
चक्रवर्ती का फॉर्म अच्छा नहीं है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रविवार को होने वाले फाइनल मैच में भारतीय टीम इस स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में बनाए रखती है या फिर बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिलता है.
चावला ने जिओ स्टार से कहा, ‘मुझे लगता है कि कभी-कभी जब आप हताश हो जाते हैं या जब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं. आप आखिर में बहुत फुल लेंथ की गेंदें फेंकने लगते हैं और वरुण के साथ भी ठीक यही हो रहा है.’
पीयूष चावला ने उठाए लाइन और लेंथ पर सवाल
उन्होंने कहा, ‘उनका मजबूत पक्ष उस मुश्किल लेंथ पर गेंदबाजी करना है जो किसी स्पिनर के लिए अनुकूल होती है. उन्हें उस लेंथ पर गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए जिस लेंथ पर तेज गेंदबाज करते हैं. एक स्पिनर के लिए अच्छी लेंथ वही होती है जहां से उसे घुटने की ऊंचाई तक उछाल मिले.’
चावला ने कहा, ‘उनकी गति के कारण अगर बल्लेबाज उनके हाथ की स्थिति को देखकर गेंद का अनुमान नहीं लगा पाता है तो उसे खेलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी गति अच्छी है.’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन
|बनाम
|तारीख
|गैंदबाजी प्रदर्शन
|मैदान
|यूएसए
|7 फरवरी 2026
|1/24
|वानखेड़े
|नामीबिया
|12 फरवरी 2026
|3/7
|दिल्ली
|पाकिस्तान
|15 फरवरी 2026
|2/17
|कोलंबो
|नीदरलैंड्स
|18 फरवरी 2026
|3/14
|अहमदाबाद
|साउथ अफ्रीका
|22 फरवरी 2026
|1/47
|अहमदाबाद
|जिम्बाब्वे
|26 फरवरी 2026
|1/35
|चेन्नई
|वेस्टइंडीज
|1 मार्च 2026
|1/40
|ईडन गार्डंस
|इंग्लैंड
|5 मार्च 2026
|1/64
|वानखेड़े
चावला ने दी वरुण चक्रवर्ती को दी क्या सलाह
भारत के लिए 25 वनडे, तीन टेस्ट और सात टी20 मैच खेल चुके 37 वर्षीय चावला ने कहा कि चक्रवर्ती जब अपनी लेंथ से चूक जाते हैं तो उनकी गेंदों पर रन बनने लग जाते हैं.
उन्होंने कहा, ‘लेकिन जब आप थोड़े समय के लिए अपनी लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो आप प्रयोग करने लग जाते हैं. पिछले कुछ मैचों में वरुण चक्रवर्ती के साथ यही हो रहा है. वह या तो बहुत फुल लेंथ गेंद फेंक रहे हैं या बहुत शॉर्ट लेंथ की. इस तरह की गति के साथ जब पिच पर पर्याप्त उछाल नहीं होता है तो बल्लेबाज के लिए खेलना आसान हो जाता है.’
