IPL 2021, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 1st Match Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने शुक्रवार (9 अप्रैल) को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें संस्करण के उद्घाटन मुकाबले में मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया. मैच का फैसला अंतिम गेंद पर हुआ. मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए बैंगलोर के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे उसने 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर आठ विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. बैंगलोर की ओर अब्राहम डिविलियर्स ने 48 रनों की बेहतरीन पारी खेली. उनके अलावा ग्लैम मैक्सवेल ने 39 और कप्तान विराट कोहली ने 33 रनों की पारी खेली. मुंबई की ओर से मार्को जेनसन और जसप्रीत बुमराह ने दो-दो विकेट लिए. मुंबई की टीम लगातार आठवें सीजन में अपना पहला मैच हारी है.

बता दें कि टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए मुंबई ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 159 रन बनाए. उसके लिए क्रिस लिन ने सबसे अधिक 49 रन बनाए. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव ने 31, ईशान किशन ने 28 रनों का योगदान दिया.

Could not have asked for a more gripping way to start #IPL2021. ?

We move. ??#PlayBold #WeAreChallengers #MIvRCB #DareToDream pic.twitter.com/m8kwJ6i1Ru

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 9, 2021